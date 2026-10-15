Хорнер назвал причины срыва сделки между Red Bull и Porsche

Бывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснил, почему команде не удалось договориться с Porsche о совместной разработке силовой установки для 2026 года. По его словам, сорванная сделка с немецким концерном в итоге помогла возвращению компании Ford в Формулу 1.

Кристиан Хорнер: «В головном офисе Red Bull в Австрии всё ещё сомневались, сможем ли мы самостоятельно создать конкурентоспособный двигатель. Вдруг неожиданно появилась возможность сотрудничества с Porsche.

К тому моменту Дитрих Матешиц уже был не в лучшей форме, но он видел преимущества бренда Porsche, ведь это действительно громкое имя. Проект Red Bull-Porsche выглядел очень солидно. Они производят двигатели, а мы нет, поэтому было решено изучить эту возможность.

Я приехал в Вайсах, посмотрел на их инфраструктуру и понял, что в подготовке мы намного опережали их. Стало очевидно, что при объединении двух компаний пришлось бы идти на множество компромиссов, а равноправное сотрудничество на условиях [владения Red Bull Powetrains] 50/50 могло создать дополнительные трудности.

В результате сторонам не удалось прийти к соглашению. При этом Red Bull был необходим партнёр, поскольку программа создания собственного двигателя требовала огромных ресурсов. Отказываясь от сделки с Porsche, я прекрасно понимал, что вся ответственность за этот проект остаётся на Red Bull.

В тот период Red Bull не только платила Honda за продолжение поставок двигателей, но и одновременно финансировала разработку собственной силовой установки к 2026 году. Кроме того, у команды были две команды Формулы 1.

В то время Ford рассматривала возможность возвращения в чемпионат. Я отправился в Детройт, где встретился с Биллом Фордом и Джимом Фарли. Сразу стало понятно, что они очень заинтересованы в этом проекте.

Билл Форд, который уже имел опыт работы с командой на более раннем этапе её истории, сказал мне: «Мы предоставим вам самим заниматься этой работой. Вы специалисты. Мы учли уроки прошлого и не хотим вмешиваться в дела больше, чем необходимо. Скажите, чем мы можем помочь? Как мы можем вас поддержать?» Так мы и начали сотрудничество перед сезоном 2023 года».