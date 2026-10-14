Хорнер обсуждал контракты с Алонсо и Сайнсом

Чем больше времени проходит после увольнения Кристиана Хорнера из Red Bull, тем больше подробностей из прошлого он раскрывает в разговорах с прессой.

В интервью The Guardian бывший руководитель Red Bull рассказал, почему в команду не перешли Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс.

Кристиан Хорнер: «Во время Гран При Японии 2024 года [уже выступая за Aston Martin] Фернандо сказал мне, что хочет выступать в паре с Максом в следующем сезоне. Но контракт не состоялся. Хельмут Марко был против, сославшись на окружение Макса, но не на самого Макса.

В 2025-м перед Гран При Великобритании ко мне домой заехал Карлос Сайнс. Он пришел, чтобы обсудить возможный переход в Red Bull в 2026-м. Карлос был очень опытным гонщиком, командным игроком, и я знал, что он отдаст все силы за команду. Мы уже обсуждали детали, но через пять дней меня уволили».