Главная Новости Red Bull Racing Хорнер обсуждал контракты с Алонсо и Сайнсом
Новости

Хорнер обсуждал контракты с Алонсо и Сайнсом

Кристиан Хорнер рассказал, почему в Red Bull не состоялись переходы Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса, раскрыв детали переговоров и роль Хельмута Марко.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.10.2026, 16:27·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Чем больше времени проходит после увольнения Кристиана Хорнера из Red Bull, тем больше подробностей из прошлого он раскрывает в разговорах с прессой.

В интервью The Guardian бывший руководитель Red Bull рассказал, почему в команду не перешли Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс.

Кристиан Хорнер: «Во время Гран При Японии 2024 года [уже выступая за Aston Martin] Фернандо сказал мне, что хочет выступать в паре с Максом в следующем сезоне. Но контракт не состоялся. Хельмут Марко был против, сославшись на окружение Макса, но не на самого Макса.

В 2025-м перед Гран При Великобритании ко мне домой заехал Карлос Сайнс. Он пришел, чтобы обсудить возможный переход в Red Bull в 2026-м. Карлос был очень опытным гонщиком, командным игроком, и я знал, что он отдаст все силы за команду. Мы уже обсуждали детали, но через пять дней меня уволили».

Источник

Кристиан Хорнер (153)Red Bull Racing (1085)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация