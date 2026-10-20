Хорнер: Марко с готовностью раскрывал наши секреты

В мемуарах «Drive» бывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер неоднократно вспоминает консультанта Хельмута Марко, с которым они на протяжении многих лет работали вместе. В одной из глав Хорнер пишет, что Марко иногда раскрывал конфиденциальные сведения в разговорах с хорошо знакомыми журналистами.

Кристиан Хорнер: «Занимая свой пост, Хельмут относился к инсайдерской информации как к валюте и любил тратить её без счёта, зачастую без всякой осторожности. Его откровенность со СМИ вызывала разочарование, он охотно делился инсайдерской информацией с теми, кому отдавал предпочтение. Журналисту было достаточно показать Хельмуту микрофон, чтобы получить всю информацию, какой конфиденциальной бы она ни была.

Команда была в ярости, особенно Эдриан Ньюи, который с каждой утечкой информации становился всё более закрытым. Я много раз говорил об этом с Хельмутом, но он всегда настаивал на своей невиновности, а иногда и вовсе отрицал, что говорил, даже когда его слова цитировались напрямую и были зафиксированы. Вскоре мы стали очень избирательно подходить к тому, какая информация может обсуждаться в его компании».