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Хорнер: Марко с готовностью раскрывал наши секреты

Кристиан Хорнер в мемуарах рассказал, как Хельмут Марко распространял конфиденциальную информацию СМИ и вызывал раздражение руководителей Red Bull Racing.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.10.2026, 15:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

В мемуарах «Drive» бывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер неоднократно вспоминает консультанта Хельмута Марко, с которым они на протяжении многих лет работали вместе. В одной из глав Хорнер пишет, что Марко иногда раскрывал конфиденциальные сведения в разговорах с хорошо знакомыми журналистами.

Кристиан Хорнер: «Занимая свой пост, Хельмут относился к инсайдерской информации как к валюте и любил тратить её без счёта, зачастую без всякой осторожности. Его откровенность со СМИ вызывала разочарование, он охотно делился инсайдерской информацией с теми, кому отдавал предпочтение. Журналисту было достаточно показать Хельмуту микрофон, чтобы получить всю информацию, какой конфиденциальной бы она ни была.

Команда была в ярости, особенно Эдриан Ньюи, который с каждой утечкой информации становился всё более закрытым. Я много раз говорил об этом с Хельмутом, но он всегда настаивал на своей невиновности, а иногда и вовсе отрицал, что говорил, даже когда его слова цитировались напрямую и были зафиксированы. Вскоре мы стали очень избирательно подходить к тому, какая информация может обсуждаться в его компании».

Источник

Кристиан Хорнер (159)Хельмут Марко (168)Red Bull Racing (1094)

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