Беспроводная зарядка Honda для электромобилей: никаких штекеров и даже останавливаться не придётся!

Скорость быстрой зарядки электромобилей постоянно растёт. Уже существуют автомобили, способные принимать до 400kW, а технология BYD Flash Charging обеспечивает впечатляющие 1,500kW. Однако даже такая система требует остановки, подключения к зарядной станции и ожидания около 10 минут. Honda рассматривает будущее, в котором останавливать автомобиль вовсе не понадобится.

Японский производитель совместно с The Taisei Corporation и её дочерней компанией Taisei Rotec разрабатывает беспроводную технологию зарядки, интегрированную в дорожное покрытие. Она позволит поддерживать заряд аккумулятора электромобиля во время движения. Подобная идея не нова, однако проект Honda выделяется потенциальной мощностью до 150kW. Предполагается, что система будет заряжать в пути особенно крупные батареи электрических коммерческих автомобилей.

Ещё одной важной особенностью станет запланированное испытание на общественной дороге, которое начнётся с April 2027. Для тестирования выбрана Tateyama Expressway в Chiba, Japan. Ему будут предшествовать испытания на полигоне Taisei Group’s Future Technology Field в Fukushima Prefecture, которые стартуют позже в этом году.

Каждая из трёх компаний отвечает за отдельную часть проекта. Honda займётся разработкой приёмных и передающих устройств, Taisei создаёт систему подачи постоянного тока, а Taisei Rotec разрабатывает технологию интеграции всех компонентов в асфальт.

Фото: autoexpress

Первые испытания на Future Technology Field будут включать несколько направлений. В частности, специалисты оценят долговечность дорожного покрытия при воздействии нагрузки, эквивалентной миллиону проходов колёс, а также изучат способы устранения утечек электромагнитного поля.

Система использует расположенные в дорожном покрытии устройства передачи энергии. По словам Honda, они станут первыми компонентами такого типа, в которых инвертор и катушка объединены в одном блоке. Кроме того, устройства должны выдерживать нагрузку от тяжёлого грузового автомобиля массой около 20 тонн, проезжающего по ним.

Конструкция позволяет встраивать блоки непосредственно в дорожное покрытие. Honda также отмечает, что использование постоянного тока уменьшает объём проводки и, следовательно, сокращает количество компонентов, необходимых для монтажа.

До практического внедрения подобных технологий ещё далеко, поэтому в ближайшее время ожидать их появления на M1 не стоит. Тем не менее за проектом Honda, как и за другими разработками производителей в сфере беспроводной зарядки, стоит внимательно следить.