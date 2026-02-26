Honda делает ставку на гибриды: электромобили отходят на второй план

Honda намерена и дальше придерживаться курса на развитие гибридных автомобилей, несмотря на скорое появление в Великобритании полностью электрического внедорожника 0 Series. Об этом сообщил старший представитель компании в Европе, подчеркнув, что мульти-топливные технологии останутся в центре внимания японского автопроизводителя.

В беседе с Auto Express менеджер по продукту Honda Europe, Andrew Winfield, отметил: «Мы еще не раскрыли, как будет выглядеть наше следующее поколение моделей, однако основной объем продаж по-прежнему будет приходиться на гибридные автомобили».

На данный момент в Великобритании Honda предлагает только одну полностью электрическую модель — кроссовер e:Ny1, а остальные автомобили бренда представлены либо в виде полноценных гибридов, либо как подключаемые гибриды. Серийная версия электрического концепта 0 Series SUV должна выйти в производство уже в этом году; по словам Winfield, в британских автосалонах новинка появится в середине или во второй половине 2027 года.

Пока подробности о 0 Series остаются в тайне, однако известно, что запас хода этого SUV будет «конкурентоспособным» по сравнению с такими моделями, как Tesla Model Y. В дальнейшем линейку пополнит седан, а также еще один компактный кроссовер, который станет соперником Skoda Elroq. Несмотря на расширение электрического ассортимента, Honda не планирует уменьшать акцент на гибридные технологии.

Такой шаг объясним: недавно Еврокомиссия отказалась от курса на полный отказ от ДВС, разрешив ограниченные продажи бензиновых и дизельных автомобилей после 2035 года. В то же время Великобритания по-прежнему намерена запретить продажу новых бензиновых и дизельных машин с 2030 года, а гибридов — с 2035 года. Между тем, за прошлый год продажи гибридных автомобилей выросли на 7 процентов, а подключаемых гибридов — на 35 процентов. В результате сейчас каждый четвертый новый автомобиль, продаваемый в Британии, оснащён гибридной или подключаемой гибридной силовой установкой.

Winfield подчеркнул: «[Комплексное] решение по использованию разных видов энергии — это путь в будущее. Переход к нему займет время. Ранее мы заявляли о цели достичь 30 процентов продаж электромобилей по всему миру к 2030 году, но, по всей видимости, реальность будет немного скромнее».