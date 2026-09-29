Главная Новости Honda Prelude Limited Edition была популярна в Японии, а теперь появилась и у нас
Новости

Honda Prelude Limited Edition была популярна в Японии, а теперь появилась и у нас

Honda Prelude 2027 Limited Edition выйдет в Европе осенью: купе получит эксклюзивный цвет, красные акценты и отделку салона, но сохранит гибридную установку.
РедакцияР
Редакция
29.09.2026, 12:02·2 мин

Honda Prelude вернулся на рынок Великобритании в 2025 году после 25-летнего перерыва. Спустя едва ли год после запуска модели шестого поколения компания представила ‘2027 Limited Edition’.

Название не должно вводить в заблуждение: после выхода в Японии в начале этого года Honda Prelude 2027 Limited Edition этой осенью появится и в Европе. По словам Honda, модель получила “unique, elevated aesthetic that highlights the sleek proportions and sophisticated Japanese craftsmanship”.

Эксклюзивным элементом Prelude 2027 Limited Edition стал кузов в цвете Crystal Garnet Metallic. Его дополняют красные акценты на переднем и заднем бамперах, красные тормозные суппорты и 19-inch легкосплавные диски с чёрной отделкой.

В салоне появились красные швы на рулевом колесе, центральной консоли и приборной панели. Двери и сиденья получили новую обивку более глубокого красного оттенка. Надпись Prelude также вышита красной нитью на приборной панели.

Honda утверждает, что совокупность изменений в Prelude 2027 Limited Edition “balances sporty ambition with luxury refinement”. Это соответствует нашим впечатлениям от элегантного купе: по характеру оно заметно ближе к гран-туреру, чем к полноценному спортивному автомобилю.

Tomoyuki Yamagami, Large Project Leader for the Honda Prelude, добавил: “the characteristics of the Prelude have changed over the years, I think the theme of this model is closer to the image of a glider that glides through the air with a sense of freedom.”

Фото: autoexpress

Ходовая часть Prelude 2027 Limited Edition осталась такой же, как у стандартной версии. Автомобиль оснащён 2.0-litre бензиновым двигателем и двумя электромоторами, которые передают 181bhp на передние колёса. Разгон от 0-62mph занимает 8.2-second.

Стоимость Prelude Limited Edition пока не объявлена. Ожидается, что она будет немного выше цены стандартной Honda Prelude, которая составляет £41,595.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация