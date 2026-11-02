Цены на Honda CR-V снизились на тысячи, ZR-V тоже подешевел

Одним из главных недостатков Honda CR-V долгое время считалась высокая цена. Теперь модель стала заметно доступнее. Honda объявила новые цены на CR-V и ZR-V, причем для первой из них снижение оказалось значительно более существенным.

Гибридная версия CR-V eHEV теперь стоит от £43,995 вместо прежних £48,075. Автомобиль в начальной комплектации Elegance можно заменить на топовую Advance, увеличив стоимость до £46,995.

Подзаряжаемый гибрид CR-V ePHEV в исполнении Elegance Tech оценивается в £44,995, а цена версии Advance Tech составляет £47,995.

Несмотря на пересмотр стоимости, CR-V по-прежнему остается дороже многих конкурентов. Например, Skoda Kodiaq предлагается от £39,390, хотя оснащается более простым мягким гибридным двигателем. Самая доступная версия с подключаемой гибридной силовой установкой стоит £42,485.

Для компактного ZR-V снижение цен оказалось не столь значительным. Стоимость модели в комплектации Elegance теперь начинается с £35,215, тогда как ранее она составляла £36,525. Версия Sport обойдется в £37,455, а цена автомобиля в максимальной комплектации Advance достигнет £39,585.

Благодаря этому Advance теперь не подпадает под действие правительственной надбавки на дорогие автомобили при отсутствии дополнительных опций. У владельцев Sport также появилось больше возможностей для установки оборудования до преодоления порога £40,000.

Фото: autoexpress

В модельной линейке Honda ZR-V занимает место между HR-V и CR-V. Среди его конкурентов — Nissan Qashqai, который даже после снижения цен на Honda остается заметно дешевле: его стоимость начинается чуть выше £31,000.

Комментируя обновленный прайс-лист, Head of Automobile for Honda Europe, Michael Doyle, сказал: “Honda is committed to delivering great value alongside the quality, technology and reliability customers expect from the brand. This new pricing structure strengthens the appeal of both the CR-V and ZR-V, making our electrified SUVs an even more compelling choice for customers”.