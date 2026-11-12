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Honda CR-V ожидает кардинальное обновление в 2027 году

Honda CR-V нового поколения получит обновлённый дизайн, современные технологии и более эффективную гибридную силовую установку, став ключевой моделью марки.
РедакцияР
Редакция
12.11.2026, 19:02·2 мин
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Фото: autoexpress

Honda готовит новое поколение моделей для своей гибридной эры, и главная из них уже получила предварительный анонс. Новая Honda CR-V с обновлённым языком дизайна, современным технологическим оснащением и ещё более эффективной силовой установкой Honda Hybrid появится в ближайшее время. Однако Великобритании и Европе придётся подождать своей очереди.

Как самая продаваемая модель компании на мировом рынке, Honda CR-V одной из первых подвергнется столь масштабному обновлению. До сих пор автомобиль был представлен лишь эмблемой с новым шрифтом, однако известно, что Honda готовит серьёзные изменения по сравнению с нынешней версией.

Самым заметным новшеством станет дизайн. Автомобиль откажется от основательного, хотя и несколько консервативного внешнего вида нынешней модели в пользу более прогрессивного и выразительного облика.

Honda уже показала, каким может стать это новое направление, представив несколько других разработок. В их числе — Honda hybrid saloon concept, продемонстрированный ранее в этом году. Более угловатый стиль не ограничился изменением отдельных элементов на знакомых пропорциях: он сформировал элегантный кузов фастбэк, который Honda разрабатывает для нескольких будущих моделей.

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