Honda Civic Type R обновили к 2027 году, но в Великобритании его не будет.

Honda существенно обновила Civic Type R к 2027 году, внеся ряд точечных изменений в и без того впечатляющий хот-хэтч. При этом компания не планирует возвращать модель в автосалоны UK или Европы после того, как ранее в этом году прекратила ее продажи.

Среди основных нововведений — новый передний бампер, форма которого была слегка изменена для улучшения аэродинамики и охлаждения двигателя. Адаптивная подвеска и функция автоматической перегазовки получили новые настройки, а тормоза — дополнительную калибровку. Подобные точечные доработки характерны для Honda при обновлении высокопроизводительных моделей: компания совершенствует уже существующие решения за счет последовательных изменений.

Для обновления внешнего вида и оснащения также появились новые опции. В их числе — окраска Meteorite Grey и новая крышка двигателя, напоминающая о предыдущих поколениях Civic Type R. Красные спортивные сиденья впервые получили трехступенчатый подогрев, а также новый рисунок строчки.

Дверные панели и передняя панель теперь отделаны черным материалом Ultrasuede. Кроме того, многие серебристые элементы органов управления кондиционером и воздуховодов стали черными. Это сочетается с более темным серебристым покрытием фирменной алюминиевой ручки коробки передач и центральной консоли.

Наконец, Honda обновила цифровой интерфейс на базе решений Google. В систему интегрированы Google Maps и другие сервисы, включая Gemini и Amazon’s Alexa. По заявлению компании, это полностью изменит взаимодействие пользователей с девятидюймовым сенсорным экраном, который по-прежнему остается небольшим для своего класса.

Для европейских покупателей все эти изменения, впрочем, не имеют особого значения: Civic Type R не сможет соответствовать вступающим в силу экологическим нормам Euro 7. После ухода Honda с рынка, скорого прекращения выпуска RS 3 у Audi и отказа Mercedes от A 45 S класс мощных хот-хэтчей становится все менее представленным.