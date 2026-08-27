Для водителей электромобилей ситуация фактически останется прежней: снижение НДС на бытовое электричество, объявленное Andy Burnham, практически компенсирует октябрьское повышение предельного тарифа Ofgem. Изначально оно могло привести к заметному росту стоимости зарядки дома.

Регулятор энергетического рынка сообщил, что в октябре предельная стоимость бытового газа и электричества увеличится на четыре процента из-за высоких оптовых цен, вызванных Iran War. Для потребителей, не использующих фиксированные тарифы, это означало бы повышение стоимости электроэнергии, включая домашнюю зарядку электромобилей, примерно на один пенс за киловатт-час. Для автомобиля со средней батареей на 60kWh, например Tesla Model Y RWD, дополнительная сумма составила бы 60p за одну зарядку.

Однако в July Prime Minister объявил, что в период с October 2026 до конца March 2027 бытовое электричество будет освобождено от НДС. По его словам, эта мера призвана “put more money in people’s pockets and bring back hope”.

НДС на бытовую энергию сейчас взимается по сниженной ставке в пять процентов, поэтому отмена налога фактически нивелировала значительную часть повышения предельного тарифа. Максимальная цена, которую поставщики смогут устанавливать за электроэнергию, вырастет с 26.11 pence per kWh в период с 1 July по 30 September до 26.32 pence per kWh с 1 October и до конца 2026.

Таким образом, ощутимую экономию благодаря снижению НДС Andy Burnham получат только потребители с фиксированными энергетическими тарифами. Впрочем, эффект может оказаться краткосрочным: аналитики считают, что в новом году цены на энергию способны вырасти до девяти процентов. Консалтинговая компания Cornwall Insights из Norwich прогнозирует, что предельная плата за подключение бытового электричества может увеличиться до 55 pence per day, а стоимость единицы электроэнергии — до 28.33 pence.