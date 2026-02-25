Грант на установку домашней зарядки для электромобилей увеличен до 500 фунтов, но для большинства он по-прежнему недоступен…

Правительство Великобритании объявило об увеличении суммы гранта на установку зарядных станций для электромобилей в частных домах. Теперь максимальный размер субсидии составит 500 фунтов стерлингов, что на 150 фунтов больше по сравнению с предыдущей ставкой в 350 фунтов. При этом условия получения помощи остались неизменными.

Как сообщает Министерство транспорта (DfT), новая сумма гранта позволит покрыть почти половину расходов на приобретение и установку зарядного устройства для электромобиля. Однако воспользоваться программой смогут только определённые категории граждан: арендаторы жилья, владельцы квартир, предприниматели, а также те, у кого нет собственного подъездного пути или частной парковки. По статистике, от 55 до 58 процентов домохозяйств в стране имеют доступ к личной парковке и, следовательно, не подпадают под условия программы.

Обновлённый грант будет действовать в течение года, начиная с 1 апреля. В Министерстве транспорта подчёркивают, что это последний год, когда предоставляется подобная финансовая поддержка, и программа не будет продлена после весны 2027 года.

Министр по вопросам авиации, морского транспорта и декарбонизации Кейр Мазер отметил: «Мы предпринимаем шаги, чтобы владение электромобилем стало доступным для всех, а не только для тех, у кого есть собственная парковка».

«Увеличение грантов означает, что семьи, владельцы квартир, арендаторы и малый бизнес теперь могут установить зарядное устройство почти за половину обычной стоимости. Вместе с нашей программой грантов на покупку электромобилей мы поддерживаем развитие электромобильной отрасли для водителей, бизнеса и промышленности», — добавил Мазер.