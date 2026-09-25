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Как мошенники обманывают автовладельцев с помощью данных из ПТС

Мошенники выманивают данные из ПТС под видом замены дворовых шлагбаумов, публикуют автомобили на продажу в интернете и требуют деньги за отмену сделки.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
25.09.2026, 07:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Мошенники разработали схему, в рамках которой выманивают у россиян данные из ПТС под предлогом замены оборудования для въезда во двор. Затем автомобили владельцев выставляют на продажу в интернете. Об этом РИА «Новости» рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Злоумышленники представляются сотрудниками организаций, отвечающих за обслуживание дворовых шлагбаумов и ворот, и звонят владельцам квартир. Они сообщают, что в доме якобы проводится замена оборудования. Для оформления новых ключей мошенники просят предоставить паспортные данные и сведения из ПТС автомобиля, которому требуется доступ на территорию.

Собранную информацию используют для размещения поддельного объявления о продаже машины на интернет-досках. После этого собственника пытаются запугать возможным заключением сделки и убеждают как можно скорее перевести деньги на специальный счёт. По их словам, это якобы поможет предотвратить продажу автомобиля третьим лицам.

Евгений Машаров отметил, что в некоторых случаях в схеме участвуют и другие люди. Они могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, автосалонов или иных организаций.

Одновременно аналитики сообщили об увеличении доли китайских автомобилей в структуре угонов в России. В компании основным способом завладения машиной назвали перехват сигнала штатного ключа.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о распространённых способах обмана клиентов автосервисов. Недобросовестные мастерские способны включать в заказ-наряд работы, которые фактически не выполнялись, либо заявлять о необходимости замены исправных деталей.

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