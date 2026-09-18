Херта не собирается проводить ещё один сезон в Формуле-2

Ранее сообщалось, что Колтон Херта допускает возвращение в серию IndyCar после дебютного сезона в Формуле 2, который оказался неудачным.

Американский гонщик рассчитывал набрать необходимое количество баллов для получения суперлицензии. Однако, судя по всему, добиться этой цели в 2026-м ему не удастся.

В комментарии для F1-Insider Колтон Херта косвенно подтвердил вероятность возвращения в IndyCar. Он отметил, что не планирует продолжать выступления в Формуле 2 в 2027 году.

«Что касается дальнейших планов, то нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, – говорит Колтон Херта. – Однако мне не интересно проводить ещё один год в Формуле 2».

При этом американец подчеркнул, что продолжит следить за молодёжной серией: «Я обязательно продолжу смотреть Формулу 2, потому что мне всегда нравилась эта серия. Я следил за ней последние десять лет, и продолжу это делать.

Мне очень нравится стиль борьбы и сами гонки, и я с большим уважением отношусь к гонщикам, выступающим в этой серии, поскольку знаю, на что они способны. Я это и раньше знал, но теперь благодаря собственному опыту понимаю это ещё лучше и осознаю уровень их мастерства».