Херта признался: «Когда пилотирую машину Формулы 1, всегда улыбаюсь»

Колтон Херта второй уик-энд подряд принял участие в первой пятничной тренировке за рулём машины Cadillac. На этот раз американец заменял Валттери Боттаса, который вернулся к работе во второй сессии.

Херта показал последнее время, уступив лидеру более трёх секунд, однако остался доволен возможностью вновь провести тренировку на машине Формулы 1.

Колтон Херта (22-й в первой сессии): «Мне всё очень понравилось. Когда я пилотирую машину Формулы 1, я всегда улыбаюсь. В Мехико для меня много нового, начиная с трассы – она сложная из-за высокого расположения над уровнем моря, и покрытие здесь скользкое.

Я получил большое удовольствие, когда адаптировался к трассе, и я рад, что провёл тренировки на двух этапах подряд. Каждый раз, когда я сажусь за руль, узнаю о машине что-то новое, но в том числе начинаю понимать, как надо действовать, чтобы в следующий раз добиться более высоких результатов. Я просто стараюсь использовать каждую тренировку для повышения профессионального мастерства.

Моя цель – попасть в Формулу 1, я к этому стремлюсь, и хочется, чтобы это произошло как можно скорее. Сейчас идут разного рода дискуссии, и происходит множество событий, на которые я не могу повлиять, поэтому я просто стараюсь выполнить свою работу за рулём машины как можно качественнее».

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