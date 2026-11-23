За два этапа до завершения сезона в Формуле 2 Колтон Херта покидает молодёжную серию. О его дальнейших планах пока ничего не сообщается.

Тем временем в Cadillac F1 приняли решение сохранить нынешний состав команды. Таким образом, надежды гонщика из Калифорнии занять место Валттери Боттаса не оправдались. При этом суперлицензию FIA он всё же получил.

Сегодня команда Hitech официально объявила, что за рулём машины №4 Херту заменит поляк Роман Билински, ранее выступавший за DAMS. Ожидается, что новым напарником Дино Бегановича во французской команде станет Себастьян Монтойя, от услуг которого отказались в Prema Racing.

«Роман Билински, чей контракт с командой на сезон 2027 год уже подтверждён, в этот уик-энд сядет за руль машины №4. Это стало следствием взаимных договорённостей, достигнутых между Hitech и Колтоном Хертой, о том, что его сотрудничество с командой завершится досрочно», – сообщила команда в понедельник.

Главный инженер Hitech Ян Зуманн также поблагодарил Херту за работу в составе команды.

«Я бы хотел поблагодарить Колтона за его целеустремлённость, проявленную в течение всего времени работы в Hitech, несмотря на тяжёлый сезон. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем».

Руководство Cadilllac F1 готово сохранить сотрудничество с Хертой и предложить ему роль резервного гонщика. Переговоры по этому вопросу уже ведутся.

В ближайшее время должно стать известно, примет ли он это предложение. Возвращение в IndyCar для Херты выглядит маловероятным, поскольку в командах американской серии свободных мест уже нет. Вместе с тем не исключено, что в 2027 году он вновь выступит в классической гонке Indy 500.