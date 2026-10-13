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Херберт: Антонелли — глоток свежего воздуха для Формулы-1

Джонни Херберт сравнил Кими Антонелли с Сенной, Хэмилтоном и Ферстаппеном, отметив его прогресс, стабильность и психологическую устойчивость в Формуле 1
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.10.2026, 19:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

После исключения из числа стюардов бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт больше не появляется в паддоке, однако продолжает охотно давать интервью и высказываться о событиях на трассе. Если год назад британец сдержанно оценивал перспективы юного Кими Антонелли, то теперь его мнение изменилось.

Джонни Херберт: «Я думаю, что Антонелли можно поставить в один ряд с молодым Айртоном Сенной, Льюисом Хэмилтоном в начале карьеры, Максом Ферстаппеном, когда он выиграл первую гонку за Red Bull в Барселоне. В прошлом году ему не хватало стабильности, но в этом сезоне он здорово вырос.

Сейчас его стабильность и способность показывать оптимальные результаты даже в непростых ситуациях, вроде штрафа за замену силовой установки, свидетельствуют о большой психологической устойчивости.

Несмотря на его юный возраст, в нём есть что-то особенное. При всех своих достижениях, он совсем не высокомерен. Появление Кими в такой форме – как глоток свежего воздуха для Формулы 1».

Источник

Джонни Херберт (27)Андреа Кими Антонелли (320)

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