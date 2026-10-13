Херберт: Антонелли — глоток свежего воздуха для Формулы-1

После исключения из числа стюардов бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт больше не появляется в паддоке, однако продолжает охотно давать интервью и высказываться о событиях на трассе. Если год назад британец сдержанно оценивал перспективы юного Кими Антонелли, то теперь его мнение изменилось.

Джонни Херберт: «Я думаю, что Антонелли можно поставить в один ряд с молодым Айртоном Сенной, Льюисом Хэмилтоном в начале карьеры, Максом Ферстаппеном, когда он выиграл первую гонку за Red Bull в Барселоне. В прошлом году ему не хватало стабильности, но в этом сезоне он здорово вырос.

Сейчас его стабильность и способность показывать оптимальные результаты даже в непростых ситуациях, вроде штрафа за замену силовой установки, свидетельствуют о большой психологической устойчивости.

Несмотря на его юный возраст, в нём есть что-то особенное. При всех своих достижениях, он совсем не высокомерен. Появление Кими в такой форме – как глоток свежего воздуха для Формулы 1».