На болиде Хэмилтона вновь заменили двигатель

В Ferrari подтвердили вторую за уик-энд замену силовой установки на автомобиле Льюиса Хэмилтона. Решение приняли после проблем, возникших во время третьей тренировки.

В субботней утренней сессии Хэмилтон проехал только семь кругов. Затем на машине появилась вибрация, в кокпите возник дым, после чего Льюис вернулся в боксы и досрочно завершил программу. По итогам обследования команда была вынуждена установить на его автомобиль совершенно новый мотор.

Из-за этой замены Хэмилтон получит дополнительный штраф и начнёт гонку с последнего места. Такие же санкции ранее были применены к Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.