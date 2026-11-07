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На болиде Хэмилтона вновь заменили двигатель

Ferrari второй раз за уик-энд заменила силовую установку на машине Льюиса Хэмилтона после дыма и вибрации в третьей тренировке. Пилот стартует последним.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.11.2026, 20:42·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Ferrari подтвердили вторую за уик-энд замену силовой установки на автомобиле Льюиса Хэмилтона. Решение приняли после проблем, возникших во время третьей тренировки.

В субботней утренней сессии Хэмилтон проехал только семь кругов. Затем на машине появилась вибрация, в кокпите возник дым, после чего Льюис вернулся в боксы и досрочно завершил программу. По итогам обследования команда была вынуждена установить на его автомобиль совершенно новый мотор.

Из-за этой замены Хэмилтон получит дополнительный штраф и начнёт гонку с последнего места. Такие же санкции ранее были применены к Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.

Источник

Льюис Хэмилтон (488)Ferrari (1124)

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