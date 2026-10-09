Хэмилтон обеспокоен нарушением режима сна в Сингапуре.

Льюис Хэмилтон обеспокоен тем, что во время уик-энда в Сингапуре нарушится его привычный режим сна. На этом этапе сезона команды и гонщики обычно продолжают жить по европейскому времени: они ложатся спать уже ранним утром по местному времени.

Из-за этого окна в гостиничном номере приходится плотно закрывать, чтобы внутрь попадало как можно меньше света. Гонщик Ferrari отметил, что подобный распорядок негативно отражается на его самочувствии.

«Я не против такого графика, не могу сказать, что он мне нравится или не нравится, – цитирует семикратного чемпиона мира RacingNews365. – Но я не очень доволен тем, что такой график на этой неделе однозначно будет сказываться на работе моего фитнес-браслета, который показывает, что режим сна нарушен, ведь я ложусь спать в 3 или 4 часа утра.

Даже если я хорошо сплю и чувствую, что выспался, браслет показывает, что режим сна соблюдён только на 40 процентов, и это меня действительно беспокоит. Это то, о чём я каждый день думаю, стараясь добиться нормального режима сна, чтобы нормально выспаться, а здесь это непросто.

Влияет всё – световой режим , что и когда вы едите и всё прочее, но это та часть сингапурского уик-энда, с которой связаны серьёзные сложности».

Однако необычный распорядок дня — не единственная сложность предстоящего уик-энда. Впервые в истории Гран При Сингапура в его программу включён спринт. Поэтому командам и гонщикам предстоит использовать всего одну пятничную тренировку для настройки машин и адаптации к сложной городской трассе.

Хэмилтон отметил, что в таких условиях особенно важной становится работа команды на симуляторе: «Если честно, я уверен, что чаще всего мы вполне нормально проводим первую тренировку, и уже потом по ходу уик-энда кто-то нас догоняет, кто-то от нас отрывается.

Но я считаю, что наша бригада, которая работает на симуляторе, отлично справляется с делом, и надеюсь, что мы хорошо подготовлены к старту уик-энда. Когда в Сингапуре в нашем распоряжении только одна тренировка, это даже интересно. Все в равных условиях, всё может сложиться неплохо, а может и не очень хорошо. В пятницу посмотрим, как пойдёт дело».