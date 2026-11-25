В Ferrari не разделяют гонщиков на первого и второго номера. Однако некоторые эксперты считают, что такой подход провоцирует чрезмерно жесткую борьбу между Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном.

После гонки в Лас-Вегасе, где пилоты Скудерии столкнулись, Льюис Хэмилтон опроверг слухи о том, что просил предоставить ему статус первого номера. При этом семикратный чемпион мира отметил: при достаточной поддержке команды он мог бы в этом году побороться за титул с Кими Антонелли.

Льюис Хэмилтон: «Я никогда не просил сделать меня первым номером в команде. Честно говоря, я действительно никогда об этом не просил.

В какой-то момент сезона я уверенно опережал соперников, и тогда основная борьба шла между мной и Кими. Я был ближе всех к нему и долгое время занимал второе место в чемпионате. В тот момент мне нужна была поддержка команды, чтобы мы смогли опередить Кими.

Было несколько эпизодов в этом сезоне, когда мы могли бы опередить Кими, если бы я получил такую поддержку. Например, в Зандфорте. Но я просил только об одном – чтобы мы не сталкивались друг с другом. Такого просто не должно происходить. Я уже сказал на эту тему всё, что мог».