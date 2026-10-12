Хэмилтон заявил: «Я несу всю ответственность за свои решения»

Шарль Леклер стал вторым на финише Гран При Сингапура. Этот результат принёс ему уже пятый подиум в сезоне, причём ранее гонщик из Монако выиграл Гран При Великобритании.

Льюис Хэмилтон завершил гонку лишь на 6-м месте. Накануне мы приводили комментарий руководителя команды Ferrari Фредерика Вассёра, который объяснил результат ошибкой семикратного чемпиона мира. Хэмилтон решил остаться на трассе, несмотря на указание отправиться в боксы для второго пит-стопа.

Однако эта ситуация заслуживает более подробного рассмотрения.

Сначала приведём слова Вассёра: «В целом это был неплохой уик-энд, поэтому я не сержусь, хотя обе наши машины могли финишировать в первой тройке, однако вместо этого мы потеряли очки в Кубке конструкторов.

Жаль, конечно, но так уж получилось. Если говорить о тактике, то все начинали гонку, располагая недостаточной информацией о работе шин. Выяснилось, что мягкая резина эффективнее по сравнению с Medium, чем можно было ожидать, так что при старте со 2-й и 3-й позиций имело смысл разделить тактику, чтобы у нас были разные варианты действий в ходе соперничества с Максом Ферстаппеном.

Поэтому Льюису на первом отрезке пришлось сложнее, однако затем, на более поздней стадии гонки, он мог действовать более гибко. Мы были готовы следовать разным сценариями – и схеме с единственным пит-стопом, и варианту с двумя остановками в бокса – в зависимости от того, как будут развиваться события, появится ли на трассе автомобиль безопасности или будет введён режим виртуального сейфти-кара (VSC).

Когда VSC был введён, мы позвали обе машины в боксы, и в тот момент наши гонщики держались на 2-й и 3-е позициях. К сожалению, Льюис проехал мимо въезда на пит-лейн – вероятно, из-за этого он не смог побороться за подиум. Но подобные вещи по ходу гонки могут происходить…»

Хэмилтон изложил свою версию произошедшего так же. Из-за плохого самочувствия он не стал общаться с прессой, однако его слова приводит пресс-служба Ferrari: «Во время периода VSC команда позвала меня в боксы, но я проехал мимо въезда на пит-лейн (это дословный перевод его слов, однако их трактовать можно и несколько иначе: «Я не успел свернуть на пит-лейн»).

После этого я решил остаться на трассе и пытался удержать свою позицию до конца гонки, однако на последних кругах у меня начались большие сложности из-за деградации резины, и я потерял три позиции…

Это стало для меня болезненным уроком, но я несу всю ответственность за свои решения. Не каждое из них срабатывает, я готов признать, что был неправ, но приношу извинения команде за то, что она потеряла очки…»

Эти слова Льюиса были опубликованы в официальном пресс-релизе Ferrari. При этом сразу после финиша он извинился перед командой по радио: «Парни, простите, с этой тактикой я вас подвёл. Решение принимал я и постараюсь в следующий раз исправиться».

Кроме того, Вассёр пообещал обсудить ситуацию с Хэмилтоном, чтобы подобные эпизоды не повторялись в будущем.