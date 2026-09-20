Хэмилтон о сложившейся ситуации: «Всё закончилось тем, что я остался без контракта»

В карьере Льюиса Хэмилтона были не только яркие победы, но и непростые этапы. Один из таких периодов пришёлся на время перед его дебютом в Формуле 1.

В 2005 году будущий семикратный чемпион мира оказался без контракта с McLaren, хотя его сотрудничество с командой из Уокинга началось значительно раньше. В тот же период он выступал в молодёжных сериях за команды Фредерика Вассёра, который сейчас возглавляет Scuderia Ferrari.

О событиях более чем 20-летней давности ранее рассказывал Мартин Уитмарш, занимавший тогда пост операционного директора McLaren. В конце 2004-го у него возник серьёзный конфликт с Энтони Хэмилтоном. Отец Льюиса считал, что сыну уже пора переходить в серию GP2, ныне Формула 2, однако Уитмарш настаивал: ещё один сезон гонщик должен провести в Евросерии Ф3:

«Мы тогда здорово поссорились. Меня обвиняли в том, что я разрушаю его карьеру, удерживая в Формуле 3. Льюис уже выступал очень здорово – и его отец чувствовал, что есть и другие варианты. В итоге я разорвал контракт…»

Неудивительно, что Хэмилтон и сегодня считает тот период одним из самых сложных в своей карьере.

«Я работал с Фредериком в 2005 году, – цитирует его RacingNews365. – Это был интересный период в моей жизни. Разумеется, я был совсем юным и мне хотелось поскорее попасть в Формулу 1. Я надеялся, что уже могу там оказаться, хотя и не знал, когда может представиться такой шанс.

Я звонил Мартину Уитмаршу каждую неделю и задавал вопрос, когда я смогу сесть за руль. В 2005-м появилась серия GP2, и я настаивал, что готов туда перейти, потому что думал, что могу в первый же сезон стать чемпионом в этом новом классе.

Всё закончилось тем, что я остался без контракта – совершенно дурацкая история. Мои договорённости с McLaren были расторгнуты, и это стало одним из самых сложных периодов в моей жизни.

Мне удалось провести несколько следующих гонок в Формуле 3, и я их выиграл, после чего вновь получил контракт с McLaren. Затем 2006 год сложился просто прекрасно (Хэмилтон стал чемпионом GP2), и я хорошо помню самые первые тесты с командой Фредерика (ART Grand Prix), проходившие в Хересе. Видеть его реакцию, конечно, было очень приятно.

Я знал: всё, что он увидит, станет известно Рону Деннису (тогдашнему руководителю McLaren). Можно сказать, что это был один из тех моментов, которые изменили мою жизнь. И я всегда буду помнить, как (в 2007-м) в Монце вместе с Роном я стоял на стартовом поле (рядом с машиной McLaren) перед Ferrari Кими Райкконена…»

В 2007 году чемпионская судьба определилась лишь в финале сезона. Титул завоевал Кими Райкконен, а Льюис стал вице-чемпионом, набрав столько же очков, сколько и его тогдашний напарник Фернандо Алонсо.

Уже в следующем сезоне Хэмилтон впервые выиграл чемпионат мира. За McLaren он выступал до 2013 года, после чего перешёл в Mercedes. Но это уже другая история.