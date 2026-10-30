Хэмилтон о будущем в Формуле-1: «Время покажет, останусь ли я в Ф1 в 30-е годы»

Льюис Хэмилтон подтвердил намерение продолжать выступления ещё несколько лет. Одним из ориентиров для британца может стать Гран При Африки на строящейся трассе в Руанде, который, как ожидается, появится в календаре Формулы 1 в начале 30-х годов.

Хэмилтон рассчитывает дождаться этого события, хотя к тому времени ему исполнится как минимум 45 лет. При этом Фернандо Алонсо уже 45, однако завершать карьеру он не планирует.

«Конечно, в будущем не исключены сложности, связанные с возрастом, которые я сейчас не могу предвидеть, – рассуждал семикратный чемпион мира, общаясь с прессой в Мехико. – Но за время моей карьеры уже звучало немало разного рода предвзятых мнений, что, например, с годами увеличивается время реакции.

Вы не фиксировали время моей реакции в предыдущий уик-энд в Остине? Она была быстрее, чем у некоторых самых молодых гонщиков. Пока вы готовы жертвовать всем, как я сейчас, то по-прежнему можете продолжать карьеру, и я намерен её продолжать в обозримом будущем. Хотя не могу сказать, захочется ли мне и через четыре года заниматься тем, чем я занимаюсь.

Время покажет, останусь ли я в Формуле 1 в 30-е годы. Я не хочу задерживаться слишком долго, не хочу злоупотреблять, если уже не смогу показывать нужную скорость. Не собираюсь просто ездить по кругу, если уже не буду по-настоящему быстрым. Но все предполагали это уже в прошлом году, а в этом сезоне я доказал, что все эти люди были неправы. Я и дальше продолжу это делать».

После 18-ти этапов сезона Хэмилтон занимает 3-ю строчку личного зачёта. От Джорджа Расселла его отделяет всего один призовой балл. На счету Льюиса 241 очко — на пять больше, чем у Макса Ферстаппена, и на восемь больше, чем у Шарля Леклера, его напарника, замыкающего первую пятёрку.

В этом году Льюис шесть раз поднимался на подиум, включая победу в гонке в Барселоне.