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Хэмилтон заявил: «В этот уик-энд у нас отличная машина»

Льюис Хэмилтон оценил шансы Mercedes в Мехико, заявив, что команда уступает Ferrari две-три десятых, несмотря на конкурентоспособную машину и поломку.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.10.2026, 13:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Трасса в Мехико считается подходящей для Ferrari. Предполагается, что силовая установка из Маранелло благодаря более компактной турбине будет эффективнее работать на высокогорной трассе.

В четверг Джордж Расселл из Mercedes говорил о «значительном преимуществе» Скудерии. Однако в пятницу Льюис Хэмилтон призвал не делать преждевременных выводов.

Льюис Хэмилтон: «До того, как моя машина сломалась, в пятницу у нас всё шло хорошо. Мы нашли подходящие настройки и были конкурентоспособны. В целом, в этот уик-энд у нас действительно отличная машина.

Но я не совсем согласен насчёт турбины. Машины Mercedes и Red Bull так же быстры на прямых, как в любой другой гонке, так что турбина не играет большой роли. Мы по-прежнему уступаем две-три десятых, но машина ведёт себя очень хорошо».

Источник

Льюис Хэмилтон (474)Ferrari (1099)

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