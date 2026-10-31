Хэмилтон заявил: «В этот уик-энд у нас отличная машина»

Трасса в Мехико считается подходящей для Ferrari. Предполагается, что силовая установка из Маранелло благодаря более компактной турбине будет эффективнее работать на высокогорной трассе.

В четверг Джордж Расселл из Mercedes говорил о «значительном преимуществе» Скудерии. Однако в пятницу Льюис Хэмилтон призвал не делать преждевременных выводов.

Льюис Хэмилтон: «До того, как моя машина сломалась, в пятницу у нас всё шло хорошо. Мы нашли подходящие настройки и были конкурентоспособны. В целом, в этот уик-энд у нас действительно отличная машина.

Но я не совсем согласен насчёт турбины. Машины Mercedes и Red Bull так же быстры на прямых, как в любой другой гонке, так что турбина не играет большой роли. Мы по-прежнему уступаем две-три десятых, но машина ведёт себя очень хорошо».