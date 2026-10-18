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Хэмилтон считает, что Ferrari следует эффективнее работать с шинами

Льюис Хэмилтон считает, что лучшее понимание шин Pirelli поможет Ferrari прибавить в Формуле-1 на фоне высокого давления и снижения деградации резины.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.10.2026, 13:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон полагает, что Ferrari способна существенно улучшить свои результаты, если лучше разберётся в особенностях работы резины Pirelli.

Оптимальный прогрев и использование шин всегда оставались сложной задачей в Формуле 1. Однако в 2026-м ситуация стала ещё труднее из-за требований Pirelli поддерживать довольно высокое давление.

В первую очередь это касается задней резины и связано с безопасностью. Если что-то пойдёт не так, режим движения на прямой не активируется, системы активной аэродинамики не сработают, а значит, не уменьшатся ни лобовое сопротивление, ни прижимная сила.

Тем временем нагрузки на шины по ходу сезона увеличиваются и уже превышают расчётные показатели, на которые Pirelli ориентировалась при их разработке. Более высокое давление влияет на поведение резины: износ и деградация снижаются, поэтому мягкие составы подходят для гонок и способны выдерживать достаточно большую дистанцию. Это подтвердили недавние Гран При Азербайджана и Сингапура.

«Думаю, когда люди смотрят гонки, они, вероятно, не слишком глубоко задумываются о работе резины, – цитирует британского гонщика Ferrari онлайн-издание RacingNews365. – Но если вам удаётся заставить шины работать в оптимальном режиме, то за счёт этого можно добиться огромного прироста эффективности.

Хотите верьте, хотите нет, но работа с резиной – сама по себе наука, и в этой области мы могли бы действовать лучше. Думаю, это позволило бы заметно прибавить.

В целом мы довольны машиной – тем, как идёт процесс модернизации техники. Нам лишь нужно чётко и слаженно действовать во все дни уик-энда, а для этого важно хорошо подготовиться и показывать высокий темп начиная с тренировок, чтобы постепенно наращивать уверенность. Говорить об этом намного проще, чем сделать, но мы стараемся как можно лучше справляться со стоящими перед нами задачами».

Источник

Льюис Хэмилтон (461)Ferrari (1074)

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