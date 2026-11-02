Хэмилтон о подходе Леклера: «или побеждаю я, или никто»

Льюис Хэмилтон заявил, что Ferrari в Мехико была способна добиться победного дубля. По его мнению, жёсткое противостояние Шарля Леклера с ним на первом круге за лидерство лишило команду этой возможности. После завершения гонки семикратный чемпион мира раскритиковал напарника.

«Ещё до того, как я присоединился к Ferrari, когда я выступал за Mercedes, я наблюдал за тем, как Шарль и Карлос Сайнс боролись друг с другом, – рассказал Льюис Хэмилтон на пресс-конференции FIA после финиша гонки в Мехико. – Они боролись настолько ожесточённо, что соперник, ехавший впереди, просто уезжал от них, хотя у них самих был темп, чтобы одержать победу. Одно дело, когда такая борьба идёт за четвёртое или пятое место, но совсем другое, когда речь о первой и второй позициях, и из-за этой борьбы упускается победа.

Мы говорим о серьёзных вещах. Этому парню 28 лет, так что дело не возрасте. Думаю, дело в психологии. Такое ощущение, что у него подход «Сделай или умри. Или я побеждаю, или никто из нас не побеждает». Но так быть не должно. Наша цель – финишировать первым и вторым.

Вспомните Сильверстоун – я мог пойти на отчаянный манёвр в стиле камикадзе, выбить его с трассы и лишить команду победы, но вместо этого мы оформили дубль. Кажется, мы тогда финишировали первыми и вторым? Или первым и третьим? Впрочем, неважно.

Я рад, что команда пережила такой опыт, но надеюсь, что в будущем мы придём к более конструктивному рабочему взаимодействию».