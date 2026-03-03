Хэмилтон: "У Ferrari есть всё, чтобы выигрывать"

Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион мира, поделился своим настроем на новый сезон в интервью авторитетному изданию Corriere della Sera. Пилот отметил, что несмотря на неудачу прошлого года, когда ему не удалось выиграть чемпионат вместе с Ferrari, он сохраняет уверенность в своих силах.

«Моя цель в прошлом году заключалась в том, чтобы победить в чемпионате мира вместе с Ferrari, и этого сделать не удалось. Однако это не повод думать, что мечта недостижима», — рассказал Хэмилтон. Он добавил, что важно разбираться в себе, наблюдать за окружающими, сохранять внутреннюю мотивацию и не бояться сложных вопросов самому себе.

Спортсмен также обратил внимание на символику нового года по китайскому календарю, который отмечен знаком Огненной Лошади. По его словам, этот символ ассоциируется со свободой, стремлением преодолеть давление и возвращением к основным жизненным ценностям. Хэмилтон подчеркнул, что в техническом плане этот период открывает новые возможности, ведь команды Формулы 1 начинают работу с чистого листа.

Отвечая на вопрос о возможном соперничестве с Шарлем Леклером, Хэмилтон отметил, что не рассматривает грядущий сезон с точки зрения конкуренции внутри команды. Он подчеркнул уникальность Ferrari, сравнив любовь к команде с настоящей религией не только в Италии, но и во всём мире. По словам пилота, главная цель — работать на общий успех, несмотря на личные амбиции.

Льюис также высоко оценил профессионализм Леклера, отметив его выдающийся стиль пилотирования и преданность делу. Хэмилтон напомнил, что Леклер уже 8 лет выступает за Скудерию, тогда как его собственный путь в Формуле 1 складывается иначе. В течение последних 14 месяцев Хэмилтон активно работал над созданием машины для сезона 2026 года, сотрудничал с инженерами и совершенствовал навыки на симуляторе. По его словам, болид SF-26 содержит частичку его вклада.

Что касается предсезонных тестов, Хэмилтон заявил, что они дают лишь приблизительное представление о распределении сил в пелотоне. Он признался, что связывался с Тото Вольффом и Заком Брауном, чтобы узнать их мнение по итогам тестов, однако ответа так и не получил. Тем не менее, по мнению Льюиса, команда готова преодолеть любые трудности, опираясь на опыт прошлого года.

Хэмилтон уверен, что у Ferrari есть все необходимые ресурсы для побед, хотя реализовать потенциал будет непросто. Он подчеркнул, что пришёл в команду именно из-за веры в её возможности и продолжает верить в успех Скудерии.