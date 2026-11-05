Хэмилтон: Леклер борется со мной жёстче, чем с другими гонщиками

В четверг в Сан-Паулу Льюис Хэмилтон вновь вернулся к обсуждению борьбы с Шарлем Леклером на предыдущем этапе в Мехико. Семикратный чемпион мира признался, что по-прежнему переживает из-за действий напарника на первом круге, которые, по его мнению, лишили Ferrari победного дубля.

Льюис Хэмилтон: «Конечно, после гонки я был расстроен. Я до сих пор расстроен. Нам предстоит серьезный разговор, и мы обязательно его проведем, как только появится время. Фредерик на этой неделе вернулся в Европу на базу команды, Шарль сейчас со своей семьёй.

Команда проделала огромную работу, подготовив столько обновлений в этом сезоне. Все сотрудники весь год работали с полной отдачей, стараясь сократить отставание с учётом возможностей нашей силовой установки.

Думаю, команда проделала невероятную работу. Мы многое изменили в подходе к проведению гоночных уик-эндов. Прогресс действительно заметен – мы сделали несколько больших шагов вперёд и за последние три-четыре гонки заработали больше очков, чем любая другая команда. В Мехико мы вполне могли оформить дубль, поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы подобное больше не повторилось».

Однако на этом претензии Льюиса к напарнику не завершились. Отвечая на вопрос о том, действует ли Шарль жёстче именно в борьбе с ним, чем с другими гонщиками, британский гонщик согласился.

«Да, – коротко ответил Хэмилтон на вопрос о том, замечает ли он такую разницу. – Думаю, каждый сам всё видит.

В Сингапуре на старте Шарль боролся колесо в колесо с Максом Ферстаппеном, находясь с внутренней стороны. У него была возможность выйти в лидеры и выиграть гонку, но он отступил. Это совершенно другой подход.

Впрочем, если вспомнить его прежних напарников, то с Себастьяном Феттелем и Карлосом Сайнсом было то же самое».

Кроме того, Хэмилтон ответил на вопрос о сложности работы в Ferrari с Шарлем Леклером, который почти всю карьеру провёл в итальянской команде. Семикратный чемпион мира отметил, что ему пришлось приложить значительные усилия, чтобы стать частью коллектива и выстроить отношения с напарником.

«Шарль выступает здесь уже давно – восемь лет, – продолжает Льюис Хэмилтон. – За это время он одержал девять побед в составе команды и стал её неотъемлемой частью. Я понимал, что мне будет непросто.

Я всегда относился к этому с уважением. С самого начала я старался наладить отношения с командой, много работал над тем, чтобы найти общий язык с Шарлем, сократить дистанцию между нами и выстроить хорошие рабочие отношения. Я всегда старался проявлять уважение».

При этом Льюис признаёт, что его прямолинейность и высокая требовательность могут осложнять взаимодействие с теми, кто уже давно работает в Ferrari: «Конечно, команде непросто принимать такого человека, как я. Я всегда открыто высказываю своё мнение и постоянно настаиваю на самых разных изменениях».