Хэмилтон: «Сейчас ощущения совершенно иные»

Перед стартом гоночного уик-энда Льюис Хэмилтон рассказал о положительных изменениях во взаимодействии со своей командой.

Льюис Хэмилтон отметил: «Сейчас ощущения совсем другие. Я провёл год в команде, почувствовал эту культуру, мы лучше понимаем друг друга, научились вместе работать. Мы стали одной командой, я чувствую себя намного счастливее».

По словам гонщика, основное отличие заключается в культуре: то, как действует итальянская команда, разительно отличается от британских традиций. «Это просто знакомство друг с другом, много встреч, много дискуссий, много общения, налаживания связей», — добавил он.

Хэмилтон подчеркнул, что в прошлом сезоне уделял много внимания работе на базе, продолжая эту практику и сейчас. Он считает, что необходимо было не просто просить о переменах, но и выстраивать союзнические отношения, объяснять, почему перемены выгодны всей команде. По словам Льюиса, подобная работа началась ближе к завершению предыдущего сезона и продолжается ныне.

Спортсмен признал, что минувший год оказался сложным с точки зрения обучения новым процессам, ведь приходилось осваиваться буквально на ходу. Однако сейчас команда подходит к сезону гораздо более подготовленной, что вызывает у Хэмилтона оптимизм. Он подчеркнул важность веры в собственную команду и выразил уверенность, что вместе они способны достичь выдающихся результатов.