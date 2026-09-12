Хэмилтон объяснил неудачу недостаточной поворачиваемостью болиду

На протяжении всей квалификации гонщики Ferrari демонстрировали неплохой темп, однако в финальной попытке не смогли прибавить, в отличие от главных соперников. В результате Льюис Хэмилтон начнёт воскресную гонку с 4-й позиции, а Шарль Леклер — с пятой.

Льюис Хэмилтон (4-й): «Вторая попытка была не хуже первой, судя по тому, что я показал примерно такое же время. Думаю, я проехал круг на половину десятой быстрее – или около того.

Но по какой-то причине на последнем круге в последнем повороте возникла недостаточная поворачиваемость – возможно, передние шины не заработали с такой эффективностью. Поскольку задняя резина лучше держала трассу, то по ходу круга проявлялась недостаточная поворачиваемость.

Перед началом уик-энда мы предполагали, что деградация резины будет не такой уж интенсивной, поэтому шины выдержат много кругов, но вчера выяснилось, что деградация всё-таки довольно сильная. Но, вероятно, к завтрашнему дню состояние трассы несколько улучшится, и уровень сцепления возрастёт. Однако я понятия не имею, чего ожидать от завтрашней гонки».

Шарль Леклер (5-й): «Я не особо доволен. Хочу сказать, что от поула нас отделяют лишь полторы десятых, при этом мы знаем, что на этой трассе всё зависит от результатов квалификации. Скорее всего, завтра нас ждёт трудная гонка.

Тем не менее, мы приложим все усилия, чтобы как можно лучше подготовиться. Ключевым фактором станет деградация резины – вероятно, здесь он будет влиять сильнее, чем на других этапах сезона, судя по тому, что мы видели на тренировках. Поэтому работе с шинами нужно уделить приоритетное внимание и постараться как можно эффективнее использовать их ресурс.

Отчасти итоги гонки будут зависеть от везения, однако рассчитывать на это нельзя, поэтому я считаю, что мы должны сделать всё от нас зависящее, а там посмотрим, чем закончится Гран При».