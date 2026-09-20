Хэмилтон посетил презентацию музея Джорджа Лукаса

22 сентября в Лос-Анджелесе состоится открытие нового музея Lucas Museum of Narrative Art. Его основал всемирно известный американский кинематографист Джордж Лукас, автор «Звёздных войн». Презентация культурного проекта, название которого переводится как «Музей повествовательного искусства», уже прошла. На мероприятие пригласили ведущих представителей Голливуда.

Среди гостей были Стивен Спилберг, Харрисон Форд, Аль Пачино, Леонардо ди Каприо и Сэмюэл Лерой Джексон. Вместе с Ким Кардашьян презентацию посетил и Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира связан с кинобизнесом: он стал одним из продюсеров коммерчески успешного фильма F1 The Movie.

Журнал Vogue пишет, что «музей, основанный Джорджем Лукасом и его супругой, Меллоди Хобсон – не просто памятник "Звёздным войнам", но мощное любовное послание, воспевающее искусство повествования, и в нём воедино собраны картины, иллюстрации, фотографии, кинематографические и анимационные изображения, которые изучают их способность формировать истории, которые мы рассказываем».

Масштаб проекта характеризуют несколько фактов. Пятиэтажное здание музея создавали на протяжении двух десятилетий, вложив в него сотни миллионов долларов. В 35 галереях представлены более 40 тысяч экспонатов.

В коллекции есть произведения таких мастеров прошлого, как Норман Рокуэлл и Фрида Кало. Среди современных авторов представлен Бэнкси. Кроме того, в музее собраны многочисленные артефакты, связанные со «Звёздными войнами».

Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон опубликовал в социальных сетях несколько фотографий с презентации музея и сопроводил их комментарием:

«Вместе с Меллоди Хобсон и Джорджем Лукасом, моими дорогими друзьями, отпраздновал их невероятные достижения, и они продолжают делать своё дело. В течение восьми с лишним лет я пользовался особой привилегией и лично наблюдал за тем, какие усилия они вкладывают в создание этого музея.

Они создали пространство, которое приглашает людей проявлять любопытство и мечтать о великих свершениях… Их щедрость не знает границ, и я участвовал в открытии музея – это для меня огромная честь. Спасибо за невероятный вечер, это было великолепно!»