Хэмилтон опроверг утверждения о том, что настаивал на изменениях в Ferrari

Льюис Хэмилтон опроверг сообщения итальянской прессы о том, что он якобы обращался к руководству Ferrari с просьбой заменить отдельных специалистов своей гоночной бригады.

Ранее Corriere della Sera утверждала, что семикратный чемпион мира хотел изменить операционный и стратегический состав команды после нескольких конфликтных эпизодов в ходе европейской части сезона. При этом издание не уточнило, с кем именно у Хэмилтона возникли разногласия.

Льюис отреагировал на публикацию в социальных сетях, заявив, что приведённая информация не соответствует действительности.

«Я видел некоторые публикации, которые появились в последнее время, и хочу прояснить ситуацию, – написал Льюис. – Я никогда не просил заменить кого-либо из моей команды. Все, с кем я работаю, каждый день прилагают максимум усилий, и именно их преданность делу помогает нам двигаться вперёд.

Я всегда стараюсь поддерживать людей и помогать им становиться лучшей версией себя или хотя бы увидеть свои сильные стороны. У меня это не всегда получается, но именно этого я хочу, и именно для этого я здесь. Мы все работаем вместе, и так будет продолжаться и дальше».