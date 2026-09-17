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Хэмилтон опроверг утверждения о том, что настаивал на изменениях в Ferrari

Льюис Хэмилтон опроверг сообщения итальянской прессы о том, что просил Ferrari заменить членов гоночной бригады, и заявил о продолжении совместной работы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.09.2026, 17:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон опроверг сообщения итальянской прессы о том, что он якобы обращался к руководству Ferrari с просьбой заменить отдельных специалистов своей гоночной бригады.

Ранее Corriere della Sera утверждала, что семикратный чемпион мира хотел изменить операционный и стратегический состав команды после нескольких конфликтных эпизодов в ходе европейской части сезона. При этом издание не уточнило, с кем именно у Хэмилтона возникли разногласия.

Льюис отреагировал на публикацию в социальных сетях, заявив, что приведённая информация не соответствует действительности.

«Я видел некоторые публикации, которые появились в последнее время, и хочу прояснить ситуацию, – написал Льюис. – Я никогда не просил заменить кого-либо из моей команды. Все, с кем я работаю, каждый день прилагают максимум усилий, и именно их преданность делу помогает нам двигаться вперёд.

Я всегда стараюсь поддерживать людей и помогать им становиться лучшей версией себя или хотя бы увидеть свои сильные стороны. У меня это не всегда получается, но именно этого я хочу, и именно для этого я здесь. Мы все работаем вместе, и так будет продолжаться и дальше».

Источник

Льюис Хэмилтон (439)Ferrari (1030)

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