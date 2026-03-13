Хэмилтон: «Нужно сделать всё, чтобы сократить отставание»

Команда Ferrari не смогла навязать борьбу Mercedes за поул-позицию в спринтерской квалификации. По итогам сессии Льюис Хэмилтон займёт четвёртое место на старте, тогда как Шарль Леклер начнет гонку с шестой позиции.

Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после завершения квалификации: «Я доволен проведённой сессией. Мои инженеры действительно здорово потрудились и сумели изменить ситуацию после непростой тренировки. Машина показала себя отлично, однако на прямых мы уступаем соперникам — необходимо приложить максимум усилий в Маранелло, чтобы повысить мощность двигателя.

Mercedes вновь проявили себя, создав очень эффективную силовую установку. Теперь наша задача — сократить отставание от них. Автомобиль великолепно ведёт себя в поворотах, и здесь мы можем с ними соперничать, но нехватка мощности не позволяет нам быть столь же быстрыми на прямых участках трассы.

Что касается вращающегося заднего антикрыла, то мы действительно торопились доставить его на этот этап, однако изначально не планировали использовать его до четвёртой или пятой гонки сезона. Вероятно, это было преждевременное решение, поэтому мы решили его снять. Мы вернём эту деталь, когда будем полностью к этому готовы», — отметил Хэмилтон.

Шарль Леклер подвёл итог своей квалификационной сессии: «Сессия сложилась неудачно. Круг получился хорошим, однако по неизвестной причине я потерял полсекунды на задней прямой. Теперь предстоит разобраться, что именно произошло.

Считаю, что в гонке мы сможем выступить конкурентоспособнее, чем в квалификации. Пока что Mercedes остаются впереди в квалификационном темпе, но в гонке разница становится меньше. Надеюсь, завтра нам удастся отыграть позиции», — добавил пилот Ferrari.