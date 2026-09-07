«Нельзя допускать, чтобы подобное повторялось», — заявил Хэмилтон

После Гран При Италии Льюис Хэмилтон призвал Ferrari пересмотреть подход к внутрикомандному соперничеству между ним и Шарлем Леклером.

Болельщики рассчитывали, что на скоростной трассе в Монце Скудерия выступит успешнее, чем на двух предыдущих этапах в Венгрии и Нидерландах. Основания для таких ожиданий были: по итогам квалификации гонщики итальянской команды заняли места во втором ряду.

Однако уже в начале первого круга между напарниками произошёл острый эпизод. Льюис оказался за пределами трассы и потерял несколько позиций, а в конце следующего круга Шарль попал в серьёзную аварию. Хорошо хотя бы то, что он не пострадал.

В итоге Хэмилтон финишировал шестым и назвал результат «катастрофическим». По словам британца, такой итог особенно трудно принять после обнадёживающей квалификации.

«В ходе борьбы я не применяю грязных приёмов, понимаете? Я всегда действую на трассе аккуратно и корректно и всегда оставляю место другим, поэтому не думаю, что команда должна тревожиться из-за меня, – заявил Хэмилтон после финиша, когда его попросили прокомментировать инцидент с напарником в первом повороте. – Я хочу сказать, что когда пришёл в эту команду, то постарался проявлять уважение и не подставлять её, это однозначно. Я и сейчас придерживаюсь такой точки зрения, и это всё, что могу сказать.

О действиях моего напарника надо спрашивать Фредерика Вассёра, это его дело давать те или иные оценки, но я продолжу атаковать и постараюсь больше требовать от команды, от машины, от наших инженеров, конструкторов и всех остальных».

В этом сезоне семикратный чемпион мира заметно прибавил, стал чаще опережать Леклера и первым из пилотов Ferrari одержал победу — это произошло на этапе в Барселоне. Всего Хэмилтон уже пять раз поднимался на подиум, тогда как его напарник — четыре. В личном зачёте Льюис занимает 3-е место, а Шарль располагается на пятой позиции.

При этом на разных трассах пилоты уже не раз вступали в жёсткое соперничество и далеко не всегда оставались довольны действиями друг друга.

«В конечном итоге, всё исходит от руководства команды, именно там принимаются решения, прежде всего за них отвечает Фредерик, – продолжил Льюис. – Моё влияние ограничено, и накануне я говорил, что нам нужно пересмотреть подход к обмену мнениями внутри команды, ведь если мы оставим всё, как есть, то и результаты будут на прежнем уровне. И похоже, что сейчас мы действительно показываем всё те же результаты.

Мы должны многое изменить, поскольку то, что происходит, не помогает двигаться вперёд. По-моему, в команде прислушивались к моим предложениям, и мы всё обсудим за закрытыми дверями. Хотя, вероятно, не на следующей неделе, но после следующей гонки особенно важно будет этим заняться, чтобы попытаться понять, можем ли мы применять какие-то иные подходы, ведь нельзя допускать, чтобы подобные истории повторялись».