Главная Новости Ferrari Хэмилтон пропустил общение с прессой из-за плохого самочувствия
Новости

Хэмилтон пропустил общение с прессой из-за плохого самочувствия

Льюис Хэмилтон финишировал шестым в Сингапуре, но после гонки почувствовал недомогание из-за жары и влажности, FIA разрешила ему пропустить общение с прессой
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.10.2026, 18:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон занял шестое место на Гран-при Сингапура. После финиша британский гонщик Ferrari должен был пообщаться с прессой вместе с остальными пилотами, однако из-за плохого самочувствия, вызванного высокой температурой и влажностью, обратился за медицинской помощью.

FIA разрешила Хэмилтону не встречаться с журналистами.

«После гонки Льюис почувствовал недомогание, и его осмотрела медицинская бригада FIA, – говорится в заявлении Ferrari. – FIA разрешила ему не выходить к прессе после финиша».

Таким образом, сегодня комментариев Льюиса Хэмилтона по итогам гонки не будет.

Источник

Льюис Хэмилтон (457)Ferrari (1064)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
НовостиСтатьи

Ли Авто | Li Auto объявляет цену и старт предзаказа на Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения

Редакция·10.09.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация