Хэмилтон пропустил общение с прессой из-за плохого самочувствия

Льюис Хэмилтон занял шестое место на Гран-при Сингапура. После финиша британский гонщик Ferrari должен был пообщаться с прессой вместе с остальными пилотами, однако из-за плохого самочувствия, вызванного высокой температурой и влажностью, обратился за медицинской помощью.

FIA разрешила Хэмилтону не встречаться с журналистами.

«После гонки Льюис почувствовал недомогание, и его осмотрела медицинская бригада FIA, – говорится в заявлении Ferrari. – FIA разрешила ему не выходить к прессе после финиша».

Таким образом, сегодня комментариев Льюиса Хэмилтона по итогам гонки не будет.