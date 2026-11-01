Хэмилтон признался: «Не представляю, как поведёт себя машина»

Льюис Хэмилтон завоевал поул в Мехико, однако ему не удалось полноценно подготовиться к гонке на длинной дистанции. Во время второй тренировки машина вышла из строя, поэтому пилот не знает, как она проявит себя в гонке.

Льюис Хэмилтон: «В этом году мы толком не проезжали длинных серий на тренировках. Мы слишком много времени уделяли коротким, а длинные оставляли на потом – в итоге у меня не было ни одной длинной серии, в которой я смог бы найти оптимальный баланс.

Перед началом этого уик-энда в среду мы провели брифинг, обсудили все моменты, которые можно улучшить, разные подходы, уроки прошлой гонки и сказали себе: «В этот уик-энд мы обязательно проедем хорошую длинную серию». Это было наш главный приоритет. Но на тренировке машина сломалась.

В итоге, я наблюдал за тем, как другие гонщики мчались по трассе, проезжая свои круги. Не представляю, как поведёт себя машина с полными баками на длинной дистанции в Мехико, не знаю, какие настройки сработают. Перед гонкой нам придётся принять решение, не имея всей информации. Надеюсь, оно будет верным, и в гонке машина окажется в рабочем диапазоне».