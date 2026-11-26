После Гран При Лас-Вегаса, где Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон столкнулись друг с другом, итальянские СМИ сообщили о возможном запрете Ferrari на борьбу между своими гонщиками. Однако в четверг в Катаре семикратный чемпион мира опроверг эту информацию.

«Мы по-прежнему можем свободно бороться, и, думаю, именно ради этого мы здесь, – рассказал Льюис Хэмилтон в эфире Sky Sports. – Главное не сталкиваться друг с другом, но это всегда было главным условием.

Конечно, мы не хотим повторения того, что произошло на прошлой неделе, поэтому мы обсуждаем такие вопросы. Мы всё обсудили, и это останется внутри команды.

Сегодня мы с Шарлем сели и спокойно поговорили. Думаю, дальше всё будет нормально. Нам нужно просто сосредоточиться на жёсткой, но честной борьбе и продолжать получать от неё удовольствие. Нам действительно нравится бороться друг с другом, и у нас очень хорошие отношения. Со стороны вся ситуация выглядит гораздо напряжённее, чем есть на самом деле».

На вопрос о возможных санкциях команды в случае нового столкновения Льюис Хэмилтон отметил, что решение о фиксации каких-либо формальных условий на бумаге должен принять Фредерик Вассёр.

«Решать Фредерику, – продолжил британский гонщик Ferrari. – В конечном счете, я уже высказал свою позицию по этому вопросу, и мне особо нечего добавить. Я всё сказал, и моя точка зрения не изменилась.

Невозможно предусмотреть абсолютно все ситуации, ведь каждый эпизод отличается от предыдущего. Но можно разобрать каждую гонку, каждый момент, каждый поворот и всё обсудить с Шарлем. Именно так мы и сделали.

При этом всегда может возникнуть что-то новое, чего вы не могли предвидеть. В таких ситуациях нужно полагаться на своё чутьё, но главное всегда помнить об интересах команды.

Говоря лично о себе, когда я нахожусь за рулём и атакую кого-то на трассе, то всегда думаю, как мои действия скажутся на команде и на тех, кто едет позади меня. Поэтому я действительно стараюсь действовать максимально ответственно и принимать правильные решения при атаке».