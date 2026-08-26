Хэмилтон заявил: «Нам нужно лучше работать в оставшихся гонках»

По итогам Гран При Нидерландов отставание Льюиса Хэмилтона от Кими Антонелли в личном зачёте достигло 59 очков. Представитель Ferrari отметил, что во второй части сезона команда должна повысить эффективность работы.

Льюис Хэмилтон: «Нам нужно продолжать улучшать машину. Осталось много областей, в которых необходимо прибавить. Команда уже проделала большой путь, и я горжусь тем прогрессом, которого мы добились с начала сезона.

Новый регламент стал серьёзным испытанием для всех, и вполне естественно, что все мы допускали ошибки. Но нужно продолжать работать и искать возможности для дальнейших улучшений.

Все в команде полны решимости и полностью сосредоточены на работе. Наша команда уверенна в своих силах, и мне это приятно видеть. Мы постоянно находим возможности улучшать машину, и продолжаем двигаться вперёд.

Я не могу требовать от команды большего. В первой половине сезона мы уже многое сделали, но во второй нужно работать ещё лучше и эффективнее использовать все возможности, которые есть в нашем распоряжении».