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Хэмилтон заявил: «Нам нужно лучше работать в оставшихся гонках»

Льюис Хэмилтон призвал Ferrari повысить эффективность машины после Гран При Нидерландов: отставание от Кими Антонелли в личном зачёте достигло 59 очков.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.08.2026, 14:53·2 мин
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Фото: F1news.ru

По итогам Гран При Нидерландов отставание Льюиса Хэмилтона от Кими Антонелли в личном зачёте достигло 59 очков. Представитель Ferrari отметил, что во второй части сезона команда должна повысить эффективность работы.

Льюис Хэмилтон: «Нам нужно продолжать улучшать машину. Осталось много областей, в которых необходимо прибавить. Команда уже проделала большой путь, и я горжусь тем прогрессом, которого мы добились с начала сезона.

Новый регламент стал серьёзным испытанием для всех, и вполне естественно, что все мы допускали ошибки. Но нужно продолжать работать и искать возможности для дальнейших улучшений.

Все в команде полны решимости и полностью сосредоточены на работе. Наша команда уверенна в своих силах, и мне это приятно видеть. Мы постоянно находим возможности улучшать машину, и продолжаем двигаться вперёд.

Я не могу требовать от команды большего. В первой половине сезона мы уже многое сделали, но во второй нужно работать ещё лучше и эффективнее использовать все возможности, которые есть в нашем распоряжении».

Источник

Льюис Хэмилтон (424)Ferrari (989)

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