Хэмилтон заявил: «Мы можем навязать борьбу Red Bull и Mercedes»

Льюис Хэмилтон уверенно начал спринт в Сингапуре, отыграв три позиции и поднявшись с шестого места на третье. После схода Джорджа Расселла пилот финишировал вторым. Его напарник по Ferrari Шарль Леклер занял третье место, удержав позади себя на сильно изношенных шинах гонщиков McLaren и Кими Антонелли.

Льюис Хэмилтон (2-й): «Во-первых, я отлично стартовал. Мне очень нравится пилотировать на этой трассе в дождь в таких условиях. Так что как только с неба полило, я подумал, что нас ждёт отличный день.

Я старался подобраться поближе к Максу, но не слишком нагружая при этом шины. Я не атаковал на пределе, но всё же сокращал отставание. Но не думаю, что в таких условиях можно было провести обгон – траектория была всего одна. Поэтому я сбавил темп, к тому же передняя правая шина начала немного перегреваться.

Думаю, мы доказали, что у нас отличная машина. Если мы сможем немного лучше выступить в квалификации и вдвоём оказаться в числе лидеров, то в завтрашней гонке сможем навязать борьбу Mercedes и Red Bull. Хотя они быстры, но мы способны навязать им борьбу».

Шарль Леклер (3-й): «Честно говоря, во второй половине гонки мне пришлось очень непросто. Я выбрал достаточно агрессивные настройки, противоположные тем, что обычно использую – с акцентом на недостаточную поворачиваемость. Это отлично работало в начале гонки, но когда трасса подсохла, я оказался неконкурентоспособным, что сильно осложнило мою ситуацию.

Борьба с McLaren на последнем круге? Я понимал, что должен очень хорошо выйти из пятого поворота, но я терял скорость во всех правых поворотах из-за износа переднего левого колеса. Но мне всё равно удалось неплохо выйти.

Потом я взглянул в зеркала заднего вида и увидели красные огни на задней части машин McLaren и понял, что случилось. Однако под конец Кими набрал отличный темп. В общем, мне просто не хватало скорости на последних кругах».