Хэмилтон рассказал о долгих спорах по поводу выбора шин: «Мы долго спорили, на каких шинах выезжать»

Если сопоставить протоколы на старте и финише, гонка Льюиса Хэмилтона в Сепанге может показаться скучной. Он начинал заезд вторым, а завершил его третьим. После гонки Хэмилтон рассказал, как прошли эти несколько часов.

Вопрос: Льюис, какая гонка! В какой-то момент вы ехали 17-м, проигрывая минуту лидеру, но 29 кругов на шинах Soft позволили сократить число пит-стопов. Расскажите, как прошла ваша гонка…

Льюис Хэмилтон: Прежде всего хочу поздравить Макса: они проделали большую работу и заметно улучшили свои результаты в течение года.

В целом уик-энд складывался для нас неплохо. Машина отлично себя показывала, особенно в квалификации. Я был рад занять второе место и действительно рассчитывал, что у меня будет возможность хотя бы побороться с Максом. В субботу я оставался на трассе с инженерами до 23:30, обсуждая все детали.

Затем начался дождь. Все немного запаниковали, когда на нескольких машинах неожиданно упала мощность силовой установки. У меня она так и не восстановилась, поэтому пришлось остановиться на трассе и перезапустить машину. После этого все вернулись в боксы.

Было решено сохранить стартовые позиции. Затем последовало долгое ожидание, и мы долго обсуждали, на каких шинах выезжать. Я сказал, что на кругах до стартовой решетки было много брызг, а за пит-лейн было мокро. Но мне ответили: «Да, но прошло столько времени, трасса наверняка очень быстро высохнет, возможно, она уже на переходном этапе».

В итоге команда выбрала слики. Однако, когда соперники сняли термочехлы и стало ясно, что все вокруг стартуют на промежуточных шинах, мы поняли, что оказались в сложной ситуации.

Едва мы тронулись с места, с задней части машины Макса полетел целый водопад брызг, и я подумал: «Ну, всё, конец».

После того как меня обогнали все соперники, команда предложила заменить шины. К тому моменту я проигрывал уже 26 секунд. Но какая разница, сколько проигрывать, если ты находишься так далеко позади? Поэтому я решил: «Давайте подождём, пока трасса высохнет». Когда это произошло, я начал сокращать отставание.

После этого машина была великолепна. Механики отлично провели пит-стопы, а стратегия оказалась удачной. При этом я не рассчитывал, что смогу подняться на подиум. Поэтому очень рад, что в итоге это получилось.

Вопрос: Мы слышали, как вы по радио сказали: «Нет, давайте рискнем». Что вы скажете на подведении итогов, чтобы помочь команде двигаться вперёд и чтобы в будущем принимались правильные решения?

Льюис Хэмилтон: Знаете, я действительно очень горжусь своей командой. Механики, которые много работают каждый уик-энд, инженеры, приезжающие на гонку каждые выходные, и другие сотрудники — абсолютно все выкладываются на полную.

Конечно, есть направления, в которых нам нужно прибавить, и мы это понимаем. Думаю, у нас состоится конструктивная беседа. Мы перегруппируемся, возьмём из этого уик-энда всё положительное — машина была действительно хороша — и вернёмся на следующей неделе, готовые к борьбе. Я считал, что сегодня у нас был шанс побороться с Максом за победу, но, возможно, сделать это удастся на следующей неделе.

Вопрос: После приостановки старта возникла длительная задержка. Вам объяснили причину?

Льюис Хэмилтон: Мы знали, что инженерам пришлось обновить программное обеспечение, а затем загрузить его в машину. Видимо, у одних ноутбуки работали быстрее, а у других — медленнее.