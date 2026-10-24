Главная Новости Льюис Хэмилтон Хэмилтон показал лучший результат в третьей тренировке
Новости

Хэмилтон показал лучший результат в третьей тренировке

Льюис Хэмилтон возглавил третью тренировку Формулы-1, опередив Макса Ферстаппена и Шарля Леклера. Ferrari вновь показала лучший результат на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.10.2026, 21:42·4 мин
single
Фото: F1news.ru

Облачно. Сухо. Воздух +27С, трасса +40…42С

Пятничные заезды обошлись без аварий и других инцидентов. При этом команды сосредоточились на проверке эффективности новинок и отдельных решений на следующий сезон, а полноценную работу с настройками перенесли на третью тренировку.

Серьёзное внимание привлекли выезды за пределы трассы. За две пятничные сессии автоматика отменила 207 кругов: 79 в первой тренировке и 128 во второй. На самих заездах это не повлияло на результаты, однако в квалификации и гонке подобные нарушения могут иметь большое значение. Успех в этот уик-энд во многом будет зависеть от точности и хладнокровия гонщиков.

На этап Pirelli привезли «среднюю» тройку составов — С2, С3 и C4. Самый жёсткий вариант пилоты практически не использовали. Как обычно, первые 12 минут гонщики провели в боксах, после чего выехали на трассу на шинах Medium и Soft.

Хюлкенберг помешал Строллу при выезде с пит-лейн. Стюарды изучат этот эпизод после завершения тренировки. На прямой машина Хэмилтона выпустила облако дыма, но Льюис продолжил движение. Тем временем быстрые круги гонщиков один за другим аннулировали.

Расселл, Окон и Хюлкенберг оказались участниками небольшой борьбы в 15-м повороте. Нико прошёл Эстебана по внешнему радиусу, а Окону пришлось заблокировать передние колёса, чтобы избежать столкновения с Audi. Всё произошло непосредственно за машиной Расселла, однако контакта удалось избежать.

В последние пятнадцать минут сессии гонщики перешли на свежий комплект Soft. Темп заметно вырос, а аннулированные круги стали появляться ещё чаще.

Бортолето помешал Хэмилтону в 12-м повороте. Льюис проходил быстрый круг, тогда как Габриэль медленно двигался по траектории и, судя по всему, не заметил пилота Ferrari, после чего почти повернул прямо в его сторону. Хэмилтону пришлось резко затормозить. Стюарды рассмотрят инцидент после сессии.

Лучший результат показал Льюис Хэмилтон — 1:34.893. Таким образом, все три тренировки в этот уик-энд остались за гонщиками Ferrari.

Третья часть свободных заездов

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Л.ХэмилтонFerrari1:34.893-21
2. М.ФерстаппенRed Bull1:35.061+0.16816
3. Ш.ЛеклерFerrari1:35.127+0.23420
4. К.АнтонеллиMercedes1:35.196+0.30316
5. Д.РасселлMercedes1:35.381+0.48818
6. О.ПиастриMcLaren1:35.531+0.63816
7. Н.ХюлкенбергAudi1:35.591+0.69819
8. Л.НоррисMcLaren1:35.706+0.81317
9. П.ГаслиAlpine1:35.904+1.01124
10. А.ХаджарRed Bull1:35.930+1.03720
11. Л.ЛоусонRacing Bulls1:35.931+1.03817
12. А.ЛиндбладRacing Bulls1:36.081+1.18818
13. Г.БортолетоAudi1:36.176+1.28323
14. О.БерманHaas1:36.235+1.34217
15. Ф.КолапинтоAlpine1:36.251+1.35822
16. Ф.АлонсоAston Martin1:36.455+1.56219
17. Э.ОконHaas1:36.742+1.84918
18. Л.СтроллAston Martin1:37.131+2.23812
19. А.ЭлбонWilliams1:37.668+2.77522
20. К.СайнсWilliams1:37.711+2.81821
21. С.ПересCadillac1:37.884+2.99125
22. В.БоттасCadillac1:38.765+3.87222

Источник

Льюис Хэмилтон (467)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Редакция·09.10.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация