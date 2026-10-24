Хэмилтон показал лучший результат в третьей тренировке

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Пятничные заезды обошлись без аварий и других инцидентов. При этом команды сосредоточились на проверке эффективности новинок и отдельных решений на следующий сезон, а полноценную работу с настройками перенесли на третью тренировку.

Серьёзное внимание привлекли выезды за пределы трассы. За две пятничные сессии автоматика отменила 207 кругов: 79 в первой тренировке и 128 во второй. На самих заездах это не повлияло на результаты, однако в квалификации и гонке подобные нарушения могут иметь большое значение. Успех в этот уик-энд во многом будет зависеть от точности и хладнокровия гонщиков.

На этап Pirelli привезли «среднюю» тройку составов — С2, С3 и C4. Самый жёсткий вариант пилоты практически не использовали. Как обычно, первые 12 минут гонщики провели в боксах, после чего выехали на трассу на шинах Medium и Soft.

Хюлкенберг помешал Строллу при выезде с пит-лейн. Стюарды изучат этот эпизод после завершения тренировки. На прямой машина Хэмилтона выпустила облако дыма, но Льюис продолжил движение. Тем временем быстрые круги гонщиков один за другим аннулировали.

Расселл, Окон и Хюлкенберг оказались участниками небольшой борьбы в 15-м повороте. Нико прошёл Эстебана по внешнему радиусу, а Окону пришлось заблокировать передние колёса, чтобы избежать столкновения с Audi. Всё произошло непосредственно за машиной Расселла, однако контакта удалось избежать.

В последние пятнадцать минут сессии гонщики перешли на свежий комплект Soft. Темп заметно вырос, а аннулированные круги стали появляться ещё чаще.

Бортолето помешал Хэмилтону в 12-м повороте. Льюис проходил быстрый круг, тогда как Габриэль медленно двигался по траектории и, судя по всему, не заметил пилота Ferrari, после чего почти повернул прямо в его сторону. Хэмилтону пришлось резко затормозить. Стюарды рассмотрят инцидент после сессии.

Лучший результат показал Льюис Хэмилтон — 1:34.893. Таким образом, все три тренировки в этот уик-энд остались за гонщиками Ferrari.

Третья часть свободных заездов