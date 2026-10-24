Хэмилтон показал лучший результат в третьей тренировке

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Пятничные заезды обошлись без аварий и других инцидентов. При этом команды сосредоточились на проверке эффективности новинок и отдельных решений на следующий сезон, а полноценную работу с настройками перенесли на третью тренировку.
Серьёзное внимание привлекли выезды за пределы трассы. За две пятничные сессии автоматика отменила 207 кругов: 79 в первой тренировке и 128 во второй. На самих заездах это не повлияло на результаты, однако в квалификации и гонке подобные нарушения могут иметь большое значение. Успех в этот уик-энд во многом будет зависеть от точности и хладнокровия гонщиков.
На этап Pirelli привезли «среднюю» тройку составов — С2, С3 и C4. Самый жёсткий вариант пилоты практически не использовали. Как обычно, первые 12 минут гонщики провели в боксах, после чего выехали на трассу на шинах Medium и Soft.
Хюлкенберг помешал Строллу при выезде с пит-лейн. Стюарды изучат этот эпизод после завершения тренировки. На прямой машина Хэмилтона выпустила облако дыма, но Льюис продолжил движение. Тем временем быстрые круги гонщиков один за другим аннулировали.
Расселл, Окон и Хюлкенберг оказались участниками небольшой борьбы в 15-м повороте. Нико прошёл Эстебана по внешнему радиусу, а Окону пришлось заблокировать передние колёса, чтобы избежать столкновения с Audi. Всё произошло непосредственно за машиной Расселла, однако контакта удалось избежать.
В последние пятнадцать минут сессии гонщики перешли на свежий комплект Soft. Темп заметно вырос, а аннулированные круги стали появляться ещё чаще.
Бортолето помешал Хэмилтону в 12-м повороте. Льюис проходил быстрый круг, тогда как Габриэль медленно двигался по траектории и, судя по всему, не заметил пилота Ferrari, после чего почти повернул прямо в его сторону. Хэмилтону пришлось резко затормозить. Стюарды рассмотрят инцидент после сессии.
Лучший результат показал Льюис Хэмилтон — 1:34.893. Таким образом, все три тренировки в этот уик-энд остались за гонщиками Ferrari.
Третья часть свободных заездов
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:34.893
|-
|21
|2. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:35.061
|+0.168
|16
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:35.127
|+0.234
|20
|4. К.Антонелли
|Mercedes
|1:35.196
|+0.303
|16
|5. Д.Расселл
|Mercedes
|1:35.381
|+0.488
|18
|6. О.Пиастри
|McLaren
|1:35.531
|+0.638
|16
|7. Н.Хюлкенберг
|Audi
|1:35.591
|+0.698
|19
|8. Л.Норрис
|McLaren
|1:35.706
|+0.813
|17
|9. П.Гасли
|Alpine
|1:35.904
|+1.011
|24
|10. А.Хаджар
|Red Bull
|1:35.930
|+1.037
|20
|11. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:35.931
|+1.038
|17
|12. А.Линдблад
|Racing Bulls
|1:36.081
|+1.188
|18
|13. Г.Бортолето
|Audi
|1:36.176
|+1.283
|23
|14. О.Берман
|Haas
|1:36.235
|+1.342
|17
|15. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:36.251
|+1.358
|22
|16. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:36.455
|+1.562
|19
|17. Э.Окон
|Haas
|1:36.742
|+1.849
|18
|18. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:37.131
|+2.238
|12
|19. А.Элбон
|Williams
|1:37.668
|+2.775
|22
|20. К.Сайнс
|Williams
|1:37.711
|+2.818
|21
|21. С.Перес
|Cadillac
|1:37.884
|+2.991
|25
|22. В.Боттас
|Cadillac
|1:38.765
|+3.872
|22