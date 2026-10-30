«Больше всего я сосредоточен на машине 2027 года», — заявил Хэмилтон.

Ferrari продолжает борьбу за вторую позицию в Кубке конструкторов. За пять этапов до завершения сезона Скудерия опережает Red Bull Racing и McLaren на 155 очков. В Мехико Льюис Хэмилтон отметил, что сейчас его сильнее интересует подготовка машины к следующему сезону, чем текущие результаты.

Льюис Хэмилтон: «В прошедшем уик-энде было немало положительных моментов, поэтому нам нужно опираться на них, двигаться дальше и постараться лучше подготовить машину к этому этапу. Первая тренировка может получится непростой, поскольку мы собираемся проверить несколько новых решений. Сейчас мы внимательно изучаем машину и ищем, что можно улучшить с прицелом на следующий год.

Каждое обновление помогает прибавить, и мы благодарны команде за проделанную работу. При этом наши соперники находятся очень близко – в Mercedes по-прежнему невероятно быстры, и Red Bull тоже показывает неплохой темп. Думаю, в этот уик-энд борьба будет очень плотной.

Оставшиеся пять гонок для нас во многом превратятся в тесты для проверки различных решений. Конечно, мы хотим сохранить второе место в Кубке конструкторов, но сейчас для нас также важно оценить сезон и продолжать улучшать работу команды. Думаю, в этой области мы уже добились определённого прогресса.

Лично я сейчас больше всего сосредоточен на машине для следующего года. Нужно сохранить всё, что хорошо работало в SF-26, и развить эти решения при создании нового шасси. Параллельно я делаю всё возможное, чтобы в следующем сезоне у нас была силовая установка, способная конкурировать с Mercedes и Red Bull.

Конечно, мне бы хотелось завершить сезон высоким результатом. Команда этого заслуживает, как и все, кто работает на базе. Мы постараемся добиться максимума в каждой из оставшихся гонок».