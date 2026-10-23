Хэмилтон: Африка заслуживает проведения собственного Гран-при

В Остине Льюис Хэмилтон высказался о возможном возвращении Гран При Африки в календарь Формулы 1. Британский гонщик также заявил, что не планирует завершать карьеру.

Льюис Хэмилтон: «Я много лет выступаю за проведение гонки в Африке. Я много раз встречался по этому поводу с заинтересованными сторонами, со Стефано Доменикали в его лондонском офисе и по ходу гоночных уик-эндов, бесчисленные звонки: «Как дела? Куда мы движемся? С кем ты встречаешься?» Множество встреч и телефонных разговоров с президентами африканских стран. Я считаю, что Африка заслуживает своего Гран При.

Речь не только об одной стране. Речь идёт о континенте с множеством прекрасных стран. Там хорошие люди и богатая культура, и я считаю важным, чтобы с помощью нашего спорта мы смогли показать это всему миру. Мы можем посещать эти страны, и люди узнают о некоторых из них, о которых раньше не знали почти ничего. Поэтому я очень, очень надеюсь на этот Гран При.

Я вырос в Англии, и нам никогда ничего не рассказывали об Африке. Это нужно включить в школьную программу. Многие из проблем, с которыми они там сталкиваются, до сих пор являются следствием колониализма и вмешательства Запада. Но если поехать туда и пообщаться с людьми, то можно увидеть, как много дизайнерских решений от ведущих брендов сегодня создается именно в Африке. У этого континента самые богатые природные ресурсы. Я искренне надеюсь — и до сих пор не теряю надежду — что Африка объединится.

Проведение Гран При вовсе не означает, что мы закрываем глаза на то, что там происходит. Напротив, я надеюсь, что это вызовет дискуссию.

Вероятно, я задержусь в Формуле 1, ведь нас ждёт гонка в Африке, а я мечтал однажды там выступить. Буду продолжать бороться, чтобы оставаться в форме. Если я смогу показывать хорошие результаты в течение следующего года, мы продолжим в том же духе».