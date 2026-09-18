Haval запустил в России завод по выпуску автоматических коробок передач

В Тульской области на предприятии полного цикла Haval начал работу первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Его мощность составляет 180 тысяч изделий в год. Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в ближайшее время здесь планируется открыть новые цеха и производства.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте медиацентра GWM, площадь завода достигает 35 тысяч кв. м. На предприятии реализован полный цикл выпуска деталей — от термической и механической обработки ключевых компонентов до сборки готовых коробок передач. Автоматизация сборочных операций составляет 86%, а отдельных производственных и логистических процессов — 92%.

Новый завод станет частью крупного российского комплекса Haval по выпуску автокомпонентов. Завершить строительство комплекса планируется в 2027 году. Его общая площадь составит 130 тысяч кв. м.