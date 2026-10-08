Haval расширил функциональность мультимедийной системы своих автомобилей

Российские владельцы автомобилей Haval получили доступ к обновлению программного обеспечения. Оно предназначено для моделей, поддерживающих установку ПО «по воздуху» (Over the air, OTA). Как сообщает медиацентр GWM, установить ОТА-обновление можно самостоятельно с помощью GWM ID.

Новое ПО распространяется на Haval F7 2024 и 2026 модельных годов, F7x 2025 и 2026 модельных годов, H3 2025 и 2026 модельных годов, H7 2025 и 2026 модельных годов, а также H9 2026 модельного года. Обновление также доступно автомобилям, прошедшим дооснащение цифровыми сервисами.

После установки расширяются возможности Яндекс Карт и появляется сервис VK Видео. Кроме того, разработчики оптимизировали работу телематического модуля, голосового помощника и ряда сервисов Яндекса.

Набор новых функций зависит от модели и модельного года. В интерфейсе мультимедиа появляются смарт- и плавающие виджеты, а также жест «свайп назад». Владельцы автомобилей смогут подключать их к точке доступа смартфона одновременно с использованием Apple CarPlay или Android Auto. Также улучшена работа камеры кругового обзора при активном соединении с Apple CarPlay.