Haval сохраняет лидерство, а Tenet приближается: названы самые востребованные автомобили Петербурга в 2026 году

Рынок новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленобласти вырос на 1,8% в начале 2026 года, несмотря на общее снижение продаж по России.
Алла Николаева
31.03.2026, 09:52·2 мин
Фото: Автоновости Дня

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажи новых легковых автомобилей за первые два месяца 2026 года продемонстрировали положительную динамику, несмотря на общее падение рынка в России. За этот период в регионе было зарегистрировано 10,9 тыс. новых автомобилей, что позволило занять 6,8% российского рынка. Такой информацией поделился автоэксперт Сергей Целиков.

По словам специалиста, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленобласти увеличились на 1,8%. В то же время по всей стране дилеры реализовали 160,6 тыс. машин, что на 3,9% меньше, чем год назад.

Лидирующую позицию на региональном рынке занял китайский автопроизводитель Haval — его доля составила 17,8%. На втором месте расположилась отечественная LADA с результатом 12%. Третью строчку занял Tenet, который получил 11,5% рынка. Эта компания закрепилась на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, фактически заменив бренд Chery.

Среди наиболее востребованных марок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области преобладают китайские производители. Geely занимает 7,5% рынка, Belgee — 7,3%, Changan — 3,6%, Jetour — 2,8%, Voyah — 2,5%, а Exeed — 2,3%. Замыкает первую десятку Hongqi, доля которого превышает 2%.

Сергей Целиков также отметил, что похожие показатели демонстрируют российский Solaris, а также автомобили BMW и Mazda, которые поступают на рынок альтернативными путями. В топ-15 популярных марок региона вошли также Jaecoo и Tank.

Среди отдельных моделей наибольший интерес у жителей Петербурга и Ленинградской области вызывают кроссоверы Haval Jolion, которых было продано 682 единицы, Tenet T7 — 673 машины, и Belgee X50 — 545 автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 13-й недели 2026 года российский автомобильный рынок показал лучший недельный результат с начала года. С 23 по 29 марта в стране было реализовано 28,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 19% больше по сравнению с предыдущей неделей и на 36,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Автор: Иван Бахарев

