Haval Jolion на вторичном рынке: как за три года подешевел самый популярный кроссовер в России

Кроссовер Haval Jolion уже давно остается одной из самых востребованных моделей в России. Эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов выяснил, насколько автомобиль дешевеет через год и через три года эксплуатации.

По словам специалиста, Haval Jolion достаточно долго присутствует на рынке, поэтому по модели уже накоплена необходимая статистика. Для анализа он изучил предложения российских онлайн-площадок, на которых продаются автомобили с пробегом.

Виноградов назвал Jolion одним из бестселлеров российского рынка и обратил внимание на его широкое применение в такси и каршеринге. По мнению эксперта, это косвенно подтверждает надежность кроссовера. Кроме того, многолетняя эксплуатация показала, что у модели нет проблем с коррозионной стойкостью.

Среди достоинств Haval Jolion специалист также выделил «относительно большой» салон и «довольно неплохой» багажник. Эти особенности помогают автомобилю сохранять достойную остаточную стоимость на вторичном рынке.

"В первый год автомобиль теряет чуть больше 10% своей стоимости. А за три года потеря цены составляет меньше 25%. Очень неплохо!» — подсчитал Александр Виноградов.

Сейчас Haval Jolion доступен на российском рынке в шести комплектациях. Стоимость модели составляет от 2 099 000 до 2 949 000 рублей, а двигатель зависит от типа привода.

Полноприводные версии после обновления в марте получили новый 1,5-литровый турбомотор. Его производят на собственном заводе компании в Тульской области. Мощность двигателя осталась прежней — 150 л. с., тогда как максимальный крутящий момент увеличился с 230 до 270 Нм.

Переднеприводные Haval Jolion по-прежнему оснащаются 1,5-литровой рядной «турбочетверкой». Ее мощность составляет 143 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 210 Нм.

Ранее стало известно, что Haval Jolion вновь стал самой популярной моделью в сегменте кроссоверов и внедорожников в России. По итогам октября паркетник тульской сборки занял второе место в общем рейтинге продаж новых легковых автомобилей в нашей стране.

До этого сервис «Авито Авто» признал Haval Jolion самым популярным автомобилем с пробегом стоимостью до 2 млн рублей по итогам января—сентября текущего года. В число лидеров также вошел кроссовер Hyundai Creta.

Автор: Иван Бахарев