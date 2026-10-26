Брутальный Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition отправится на выставку SEMA

Mitsubishi Outlander уже считается одним из наиболее приспособленных к бездорожью внедорожников, однако представленные версии поднимают эту планку ещё выше. На выставке SEMA (Specialty Equipment Market Association) в Лас-Вегасе японский производитель впервые с 2012 года покажет новый Outlander Diamond Trail, а также два доработанных и более экстремальных варианта модели.

Серийная версия, предназначенная для североамериканских автосалонов, получила решётку радиатора с другим шрифтовым оформлением по сравнению с другими Outlander. Также автомобиль оснащён фарами с чёрной отделкой, расширителями колёсных арок и переработанными передним и задним бамперами, которые уменьшили свесы. Благодаря этому угол въезда увеличился с 18.3 до 20.5 градусов, а угол съезда — с 22.2 до 23.1 градуса.

В расширенных колёсных арках установлены новые 18-дюймовые чёрные легкосплавные диски с вседорожными шинами Nexen Roadian ATX. Для повышения практичности автомобиль также получил увеличенные рейлинги на крыше. Экстерьер дополняет новый цвет Trail Green Metallic.

Салон отделан тёмно-серой обивкой с хаки-строчкой. Материал отталкивает воду и легко очищается. Кроме того, внутри размещены многочисленные логотипы Diamond Trail Edition. Впрочем, пока оценить интерьер можно только по описанию, поскольку его изображения ещё не опубликованы.

Штатная система полного привода ‘S-AWC’ сохранена, но дополнена новым режимом Rock. Система Multi-View Camera System теперь работает на скорости до 18.6mph вместо прежних 6.2mph. Это позволяет лучше контролировать окружающее пространство и замечать препятствия, которых следует избегать при движении вне дорог.

Для выставки SEMA стандартной версии автомобиля оказалось недостаточно, поэтому вместе с серийной моделью Mitsubishi представит два доработанных варианта. Первый получил усиленные шины BFGoodrich Trail Terrain T/A, комплект для увеличения клиренса на 1.5 дюйма, дополнительную светотехнику, специально окрашенный прицеп GulfStream и багажник Thule на крыше с двумя горными велосипедами Specialized Stumpjumper.

Фото: autoexpress

Второй вариант, описанный как “the most extreme”, оснащён комплектом для увеличения клиренса на 2.5 дюйма, дополнительными световыми приборами, закреплёнными тяговыми трапами и палаткой на крыше.

Пока неизвестно, появится ли стандартный автомобиль в Великобритании, однако рассчитывать на это, вероятно, не стоит.

Три версии Outlander Diamond Trail Edition будут представлены с 3-6 November на выставке SEMA. Вместе с ними покажут пикап AXCR Triton, подготовленный Ralliart для участия в Asia Cross-Country Rally, модель Delica D:5 Ultimate Gear, впервые представленную на 2026 Tokyo Auto Salon, а также Outlander Sport, более известный в Великобритании как ASX, в исполнении Trail Edition.

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