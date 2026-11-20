В Red Bull Racing ограничились минимальной работой на мокрой трассе, поскольку прогноз на оставшиеся дни уик-энда обещает сухую погоду.

Айзек Хаджар (4-й): «В первой тренировке мы просто ждали, пока асфальт высохнет – выезжать на трассу до этого не имело смысла. Вторая сессия прошла интереснее – условия улучшились и мы смогли поработать.

День получился не особенно полезным, но завтра будет сухо – постараемся собрать максимум в третьей тренировке. Я всегда неплохо справляюсь на этой трассе, с нетерпением жду завтрашнего дня».

Макс Ферстаппен (13-й): «Дальше по ходу уик-энда будет сухо, выезжать сегодня под дождём просто не имело смысла.

Я проехал всего пару кругов, чтобы проверить машину и определить несколько моментов, на которых нужно сосредоточиться завтра. Поскольку до квалификации осталась всего одна тренировка, важно провести её на высоком уровне».