Хаджар получил выговор

Айзек Хаджар получил предупреждение на Гран При Китая за неверное выполнение процедуры старта и частичное пересечение белой линии пит-лейн.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.03.2026, 08:21·1 мин
single
Айзек Хаджар получил предупреждение от стюардов во время Гран При Китая за несоблюдение инструкций директора гонки, регулирующих порядок проведения тренировочного старта.

Согласно установленным правилам, пилоты, которые не намерены выполнять тренировочный старт, обязаны полностью пересечь белую линию, отделяющую пит-лейн от основной трассы, и как только появится возможность, вернуться на стандартную гоночную траекторию.

Однако Айзек Хаджар нарушил этот пункт: его автомобиль лишь частично пересек белую линию, при этом часть машины осталась непосредственно на линии и на выезде из пит-лейн. Сам гонщик в разговоре со стюардами пояснил, что был сбит с толку разметкой на трассе.

Учитывая, что инцидент не создал опасной ситуации для других участников гонки, стюарды приняли решение ограничиться официальным предупреждением для Хаджара.

