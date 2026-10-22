Хаджар о скорости болида: «Не думаю, что у нас самая быстрая машина»

Red Bull Racing усилила позиции на фоне проблем соперников с новинками. Макс Ферстаппен одержал победу в двух гонках подряд, однако Айзек Хаджар в четверг в Остине не стал делать уверенных прогнозов.

Айзек Хаджар: «Я рад быть здесь, в Техасе. Мне нравится трасса, в последних гонках наша машина неплохо себя показала, команда отлично работает, но мы знаем, что соперники тоже готовят новинки и сейчас никто не скажет вам, какой окажется расстановка сил.

Я просто хочу выйти на трассу, чисто провести уик-энд. В двух последних двух Гран При реализовать потенциал машины мне не удалось. Надеюсь, здесь всё сложится лучше.

Но нашей машиной по-прежнему очень сложно управлять. В Малайзии она доминировала, но в Сингапуре я не считаю, что она была самой быстрой. Если бы там Макс сел за руль Ferrari, думаю, он выиграл бы с большим отрывом».