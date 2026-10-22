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Хаджар о скорости болида: «Не думаю, что у нас самая быстрая машина»

Айзек Хаджар в Остине осторожно оценил шансы Red Bull Racing: пилот отметил прогресс команды, но предупредил о новинках соперников и сложном управлении машиной.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.10.2026, 22:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Red Bull Racing усилила позиции на фоне проблем соперников с новинками. Макс Ферстаппен одержал победу в двух гонках подряд, однако Айзек Хаджар в четверг в Остине не стал делать уверенных прогнозов.

Айзек Хаджар: «Я рад быть здесь, в Техасе. Мне нравится трасса, в последних гонках наша машина неплохо себя показала, команда отлично работает, но мы знаем, что соперники тоже готовят новинки и сейчас никто не скажет вам, какой окажется расстановка сил.

Я просто хочу выйти на трассу, чисто провести уик-энд. В двух последних двух Гран При реализовать потенциал машины мне не удалось. Надеюсь, здесь всё сложится лучше.

Но нашей машиной по-прежнему очень сложно управлять. В Малайзии она доминировала, но в Сингапуре я не считаю, что она была самой быстрой. Если бы там Макс сел за руль Ferrari, думаю, он выиграл бы с большим отрывом».

Источник

Айзек Хаджар (202)Red Bull Racing (1097)

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